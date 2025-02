OM ‍: Longoria énerve ses joueurs, Nabil Djellit sonne l'alerte

Dans : OM.

Par Corentin Facy

La fixette de Pablo Longoria sur l’arbitrage ne plaît pas à tout le monde à l’OM, où les joueurs ne sont pas tous sur la même ligne que le président espagnol.

Depuis plusieurs jours, on ne parle que d’arbitrage à l’Olympique de Marseille et Pablo Longoria est au coeur de tous les débats. Le président espagnol l’a bien cherché en pétant les plombs dans les travées de l’Abbé Deschamps après la défaite de son équipe face à l’AJ Auxerre samedi soir (3-0). L’analyse footballistique a même été reléguée au second plan, comme si le match n’avait pas existé. Les coéquipiers d’Adrien Rabiot ont pourtant joué, et ont totalement raté leur partie en Bourgogne et c’est sans doute sur cela qu’il faudrait insister plutôt que sur l’arbitrage. Les joueurs eux mêmes pensent ainsi au sein du vestiaire marseillais selon Nabil Djellit. Pour le journaliste de la Chaîne L’Equipe, l’obsession de Pablo Longoria et des dirigeants de l’OM sur l’arbitrage commence à sérieusement lasser chez certains joueurs, y compris chez les tauliers de l’équipe dirigée par Roberto De Zerbi.

« Il y a eu le pic de Longoria à Auxerre, mais ce qui m’a intéressé, c’est aussi la réaction des joueurs. Et je crois qu’eux mêmes en ont marre de ces histoires d’arbitrage. Hojbjerg et Rabiot en ont parlé, et ils ont surtout parlé de leurs insuffisances. Ils ont à peine évoqué l’arbitrage, ils l’ont fait rapidement pour avoir le même son de cloche que le club, mais ce sont des tauliers. Ils ont surtout fait remarquer qu’ils n’avaient pas été à la hauteur sur ce match. Pour moi, il y a un basculement avec la sanction de Longoria, mais on va passer à autre chose ensuite. Il y a des personnalités et du caractère dans cette équipe, je pense que les joueurs vont reprendre le pouvoir et que l’OM va terminer deuxième » a analysé le journaliste, convaincu que dans le vestiaire olympien, on aimerait sans doute moins entendre parler d’arbitrage. Ce sujet risque pourtant de faire débat encore plusieurs jours, si ce n’est plusieurs semaines même si à Marseille, on souhaite à présent faire profil bas et se concentrer à 100% sur le sportif et l’objectif de la 2e place.