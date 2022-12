OM : Longoria débarque chez McCourt, 2023 se prépare

Dans : OM.

Par Adrien Barbet

Pendant cette trêve internationale, l'OM est présent à Marbella pour réaliser un stage avec les joueurs qui ne participent pas à la Coupe du monde 2022. Pablo Longoria a quitté l'Espagne pour les États-Unis pour rejoindre Frank McCourt afin de participer à une réunion au sommet.

L'OM prépare le retour de la Ligue 1. Le club phocéen est présent avec le groupe professionnel à Marbella depuis le 4 décembre après deux semaines de vacances accordées pour les joueurs qui n'ont pas été sélectionnés pour le mondial au Qatar. Selon les informations de La Provence, Pablo Longoria s'est envolé le lendemain pour les États-Unis afin de rejoindre le propriétaire de Marseille pour une réunion visiblement très importante avec l'organigramme marseillais. Le directeur sportif Javier Ribalta est également de ce voyage, tout comme le directeur de la stratégie Pedro Iriondo et enfin le directeur financier Stéphane Tessier. Il faut dire que récemment, Pablo Longoria a été nommé au conseil d'administration de la LFP, et McCourt veut certainement savoir ce qu'il en est dans la stratégie pour cette fin de saison. Et notamment le mercato, alors que Gerson n'a par exemple toujours pas retrouvé ses coéquipiers pour ce stage à Marbella.

Jean-Pierre Papin, nouveau conseiller sportif de Pablo Longoria, est resté en Espagne avec Igor Tudor pour s'occuper de la préparation des joueurs olympiens à Marbella. Un lieu où d'autres équipes de Ligue 1 sont également présentes.

L'OM prépare la reprise avec le RC Lens

Marseille et Lens qui s’entraînent ensemble à Marbella pic.twitter.com/vwmfhQthjC — afghan🇦🇫 (@_Wissaal_) December 7, 2022

L’OM n’est pas la seule équipe française à avoir choisi Marbella comme destination pour anticiper la reprise du championnat, le 28 décembre. En effet, l’OGC Nice, Montpellier mais aussi le RC Lens sont également en Espagne pour un stage de préparation. Igor Tudor et Franck Haise ont même organisé un entraînement avec les Lensois et les Marseillais. L’occasion de voir les retrouvailles de Jonathan Clauss avec ses anciens coéquipiers nordistes. L’OM fera son retour en Ligue 1 contre Toulouse au stade Vélodrome et espère se reprendre en championnat pour terminer à la fin de la saison sur le podium. Avant ça, les Marseillais vont disputer des matchs amicaux contre Sassuolo puis contre Nîmes.