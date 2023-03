OM : Longoria contacte Bielsa, l'accord est trouvé

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Depuis plusieurs mois, l’OM et Marcelo Bielsa sont en litige devant le conseil des Prud’hommes à Marseille.

Démissionnaire en août 2015, Marcelo Bielsa réclamait la coquette somme de 3 millions d’euros de dommages et intérêts à l’Olympique de Marseille devant le conseil des Prud’hommes. Tandis que ce dossier trainait en longueur, Pablo Longoria a personnellement pris les choses en main pour le régler. A en croire les informations de La Provence, le président de l’OM s’est directement entretenu avec Marcelo Bielsa en personne puis avec l’avocat de l’Argentin. Ces discussions express ont permis de ficeler un accord autour d’une somme bien inférieure aux 3 millions d’euros initialement réclamés par Marcelo Bielsa. Le montant sur lequel Pablo Longoria et le clan d’El Loco se sont entendus n’a cependant pas filtré mais selon le quotidien régional, il correspond aux indemnités que Marcelo Bielsa aurait dû percevoir du temps où il était le coach de l’OM entre juin 2014 et août 2015.

Pablo Longoria a réglé le cas Bielsa en epxress

Il y a 7 ans jour pour jour, après une défaite 1-0 face à Caen, Marcelo Bielsa annoncait sa démission de l'OM. ✍️ pic.twitter.com/L8bTTUeNpF — BeFootball (@_BeFootball) August 8, 2022

Si les précisions sont peu nombreuses, La Provence nous apprend que les échanges téléphoniques entre Marcelo Bielsa et Pablo Longoria ont été « très cordiaux » et que l’accord a été trouvé assez vite. « Dans le camp marseillais, on a d'ailleurs apprécié l'attitude du Sud-Américain, considéré comme très honnête. De son côté, le clan Bielsa n'a pas souhaité faire de commentaires » précise par ailleurs le quotidien régional. Nul doute que du côté des supporters de l’Olympique de Marseille, le fait d’apprendre que Pablo Longoria et Marcelo Bielsa entretiennent une relation fluide alimentera de nombreux fantasmes. Car dans la cité phocéenne, « El Loco » a toujours ses partisans et son retour en fait rêver plus d’un. Néanmoins, en ce qui concerne la fin de l'aventure entre Bielsa et l'OM, c'est bien le coach argentin qui a démissionné brutalement en début de saison, et qui réussit quand même le tour de force de récupérer une somme d'argent des mains du club marseillais 8 ans plus tard.