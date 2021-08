OM : Longoria cible un goleador français, son prix grimpe

Dans : OM.

Par Alexis Rose

En proie à de grosses difficultés dans le dossier de l’avant-centre en cette fin de mercato estival, l’Olympique de Marseille planche sur une toute nouvelle piste en Premier League.

Tout le monde le sait, le club phocéen est à la recherche d’un nouvel attaquant. Pour compenser la fuite de Dario Benedetto, parti en prêt à Elche, et histoire de concurrencer Arkadiusz Milik, qui a d’ailleurs récupéré le numéro 9 de l’OM ce jeudi, Pablo Longoria cherche à recruter un buteur avec une certaine renommée. Au cours des dernières heures, le président de l’OM a bien sécurisé l’avenir de Pedro Ruiz Delgado. Sauf que l’ancien de la réserve du Real Madrid est directement reparti en prêt à Nimègue. Autant dire que le jeune espagnol n’est pas l’attaquant tant désiré par Jorge Sampaoli. Mais peut-être que l’heureux élu sera Neal Maupay.

Neal Maupay, trop cher pour Longoria ?

Après avoir essuyé de nombreux échecs, que ce soit avec Alexander Sorloth, Willian José, Ike Ugbo ou Ui-Jo Hwang, l’OM espère avoir plus de chances avec l’attaquant tricolore. Selon les informations de Sky Sports, le profil de l’ancien Niçois fait en tout cas l’unanimité à Marseille, et notamment auprès de Sampaoli. À 25 ans, le Français réalise de belles performances du côté de Brighton. Déjà auteur de deux buts en deux journées de Premier League, Maupay est en pleine ascension. Ce qui n’est pas vraiment bon signe pour Longoria, sachant que les dirigeants de son club vont réclamer un énorme chèque pour celui qu’ils ont recruté pour 22 millions d’euros en 2019 en provenance de Brentford. Et sachant que Maupay est aussi dans le viseur d'Everton et de Rafael Benitez, les enchères pourraient encore monter un peu plus… De quoi plomber définitivement l’OM, qui pourrait alors se rabattre sur le dossier Andy Delort, si jamais Marseille arrive à devancer Nice.