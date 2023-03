OM : Longoria cherche un buteur au Real Madrid

Dans : OM.

Par Adrien Barbet

Arrivé l'été dernier à l'OM comme une véritable rock star, Alexis Sanchez pourrait ne pas poursuivre l'aventure marseillaise lors de la prochaine saison. Pour palier au probable départ du Chilien, Pablo Longoria pense à un attaquant du Real Madrid.

L'OM n'a toujours pas recruté son grand attaquant. Avec le départ d'Arkadiusz Milik, prêté à la Juventus de Turin avec une option d'achat, Marseille a fait confiance à Alexis Sanchez pour animer le front de l'attaque marseillaise. Même si ce n'est pas son poste de base, le joueur de 34 ans a réussi à donner satisfaction à Igor Tudor en inscrivant 13 buts cette saison. Meilleur buteur de l'OM, Alexis Sanchez est cependant en fin de contrat en juin prochain et a récemment laissé entendre qu'il pourrait ne pas prolonger son contrat avec le club de la cité phocéenne. Malgré le recrutement record de Vitinha pour 32 millions d'euros, Pablo Longoria souhaite encore renforcer l'attaque de l'OM, cette fois-ci avec un joueur du Real Madrid.

Longoria jette son dévolu sur un jeune du Real Madrid

Selon les informations du Daily Record, l'OM est intéressé par Iker Bravo. Le jeune attaquant de 18 ans appartient au Bayer Leverkusen et a été prêté au Real Madrid cette saison. Le buteur espagnol évolue avec l'équipe B du club de la Maison Blanche, la Castilla. Le club de la capitale espagnole possède toutefois une option d'achat sur Iker Bravo. Le Real Madrid pourrait recruter définitivement celui qui a inscrit 5 buts et délivré 3 passes décisives avec les Merengues. Pablo Longoria est séduit par le profil d'Iker Bravo. Néanmoins, le média anglais révèle que l'OM n'est pas la seule équipe à apprécier les qualités de l'Espagnol puisque les clubs anglais de Newcastle et de Liverpool sont également sur le dossier. Pablo Longoria devra se montrer persuasif pour parvenir à convaincre Iker Bravo de rejoindre Marseille à la place de la Premier League.