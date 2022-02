OM : Longoria c'est pas Neymar, Alvaro va le payer

Dans : OM.

Par Claude Dautel

Alvaro Gonzalez a lâché un scud sur les dirigeants de l'Olympique de Marseille samedi dans la presse espagnole. Et après une première soufflante signée Pablo Longoria, le défenseur espagnol va prendre une deuxième charge.

L’Olympique de Marseille préparait tranquillement son déplacement de ce dimanche à Metz quand un coup de tonnerre a résonné dans le ciel provençal. Dans AS, Alvaro Gonzalez a en effet longuement détruit les responsables de l’OM, estimant que ces derniers avaient eu un comportement presque honteux à son encontre, lui qui a toujours tout donné, et même plus, pour le maillot phocéen. Et c’est peu dire que Pablo Longoria a très très mal pris cette interview, qu’il a évidemment pu lire en version originale. Dans un premier temps, le président de l’OM a pris son téléphone afin de joindre le défenseur espagnol pour lui demander des explications. Si Alvaro Gonzalez a tenté de plaider que ses propos n’avaient pas été parfaitement retranscrits, ce qui est difficilement justifiable compte tenu de la longueur de l’entretien et de la précision de ses accusations, cela n’a pas suffi à calmer Pablo Longoria, lequel a décidé qu’en plus de cette explication téléphonique, le joueur de 32 ans allait devoir s’expliquer en face à face dans son bureau.

Alvaro Gonzalez frappé par Longoria au porte-monnaie

Probablement mis au placard pour le déplacement de l’équipe de Jorge Sampaoli à Metz, Alvaro Gonzalez va recevoir une convocation officielle, car Pablo Longoria veut montrer qui est le patron, et le défenseur va devoir passer à la caisse, une amende étant dans les tuyaux. Car si l’Olympique de Marseille veut bien entendre quelques critiques, certaines choses ont choqué le président marseillais, et notamment sur le fait que le joueur aurait été contraint de baisser son salaire en toute fin de mercato afin de permettre de recruter Amine Harit, « C’est un report, il ne perd pas d’argent, il n’a pas 1 euro de moins », a indiqué une source interne à l’OM dans La Provence, balayant les propos du footballeur espagnol. La direction de Marseille veut donc frapper fort et le fera financièrement, mais probablement aussi sportivement, Jorge Sampaoli n'ayant pas non plus apprécié de voir ses choix être contestés par Alvaro Gonzalez.