OM ‍: Longoria c'est 233 joueurs, son procès sur la Chaîne L'Equipe

Dans : OM.

Par Claude Dautel

Avec la signature d'Ismaël Bennacer, l'OM a fini de manière spectaculaire le mercato d'hiver. Même si les supporters adorent les méthodes de Pablo Longoria, Stéphane Guy se pose des questions sur cette folie sur le marché des transferts.

Roberto De Zerbi a désormais un effectif à la hauteur de ses attentes, l'entraîneur italien ayant obtenu de Pablo Longoria et Mehdi Benatia les joueurs qu'il souhaitait. Et l'Olympique de Marseille s'est même offert un cadeau de dernière minute en faisant venir Ismaël Bennacer de l'AC Milan dans les ultimes heures du mercato d'hiver. Alors que l'OM n'a plus que quatorze matchs à jouer cette saison, le président phocéen a donné toutes les cartes à De Zerbi pour qualifier son club en Ligue des champions. Mais du côté de la Chaîne L'Equipe, Stéphane Guy a fait les comptes concernant les opérations effectuées par l'OM depuis que Frank McCourt a recruté Pablo Longoria, et l'ancien journaliste de Canal+ a le vertige.

L'OM version Longoria c'est très fort au mercato

« J’étais très inquiet, car je trouvais l’OM très très calme depuis le début de ce dernier mercato. Mais heureusement ça s’est affolé dans les dernières heures. J’ai fait un petit calcul, depuis que Pablo Longoria est à l’OM, il y a eu 233 mouvements de joueurs en cinq ans. Tout cela pour construire le projet sportif le plus cohérent et le plus efficient possible. Bennacer, ça a été un très très bon joueur, lorsqu’il a percé à Empoli, puis lorsqu’il est arrivé à Milan. Mais quand je vois que Marseille a une option d’achat à 12 millions d’euros, alors que c’est un joueur qui depuis deux ans a très peu joué malheureusement. Je pense qu’il a des soucis de santé, a lancé Stéphane Guy dans L'Equipe du Soir, avant d'aller plus loin dans son analyse. Quand on voit la liste des joueurs passés à l’OM ces dernières années, alors évidemment il y a des Rabiot et Hojbjerg, mais il y a aussi des joueurs qu’on a oubliés (...) Quand tu fais 233 mouvements de joueurs, il y en a qui sont là pour le projet sportif, et d’autres sur lesquels on peut s’interroger. C’est vrai que les mercatos actifs sont populaires et Longoria a donc les supporters avec lui, mais on peut aussi se poser des questions. »

Du côté des fans de l'Olympique de Marseille, on ne se pose pas ce genre de question, même si ces derniers aimeraient tout de même que ce recrutement à haute intensité finisse par se concrétiser par un titre. Car en attendant, Pablo Longoria n'a toujours pas apporté le moindre trophée à l'OM et forcément cela peut aussi finir par agacer le Vélodrome.