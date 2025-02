L'OM officialise la signature d'Ismaël Bennacer ‍!

Dans : OM.

Par Claude Dautel

L'OM a confirmé la nouvelle attendue depuis quelques heures par ses supporters, à savoir la signature d'Ismaël Bennacer sous forme de prêt en provenance de l'AC Milan. Le milieu défensif a signé son nouveau contrat après avoir passé sa visite médicale.

« L'OM est heureux d’annoncer la signature d'Ismaël Bennacer en provenance de l'AC Milan. International algérien de 27 ans, le milieu de terrain s’est engagé sous forme de prêt avec option d'achat avec le club olympien après le succès de sa visite médicale. Né au cœur des Bouches-du-Rhône dans la ville d'Arles, Ismaël Bennacer débute sa carrière professionnelle dans son club formateur de l'AC Arles-Avignon en janvier 2015. Rapidement, il se fait repérer par les scouts du club londonien d'Arsenal - club qu'il rejoint à l'été 2015 - qui décelent chez lui sa capacité à répéter les efforts et son sens du combat. Milieu de terrain travailleur mais aussi habile de sa patte gauche, le Provençal décide de s'engager en prêt du côté du Tours FC à l'hiver 2017.

𝐈𝐬𝐦𝐚𝐞̈𝐥 𝐁𝐞𝐧𝐧𝐚𝐜𝐞𝐫 𝐞𝐧 𝐁𝐥𝐞𝐮&𝐁𝐥𝐚𝐧𝐜 🔵⚪️



Le milieu de terrain international 🇩🇿 rejoint l’OM en provenance de l’AC Milan ✍️ pic.twitter.com/cQNctO2791 — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) February 3, 2025

Après une expérience réussie chez les Tourangeaux, Ismaël Bennacer décide de s'envoler en Italie du côté de l'Empoli FC. Avec le maillot des Azzurri, l'Algérien apprend la rigueur tactique italienne et étoffe son registre footballistique faisant de lui un véritable milieu de terrain complet, aussi utile à la récupération qu'à la projection vers l'avant. Auteur de deux saisons abouties et vainqueur d'un titre de Serie B, il tape dans l'œil de l'AC Milan qui prend la décision de miser sur le jeune milieu de 21 ans et de le recruter à l'été 2019.

Chez les pensionnaires de San Siro, l'Arlésien franchit un nouveau palier dans sa carrière et découvre les joies des Coupes d'Europe dans lesquelles il joue plus de 30 rencontres et acquiert l'expérience des matchs de très haut niveau en atteignant notamment le stade des demi-finales de la Ligue des Champions lors de la campagne 2022/23. Pendant cinq saisons et demi sous les couleurs rossonere, l'infatigable milieu de terrain comptabilise 178 matchs, gagne un Scudetto ainsi qu'une Supercoppa.

Véritable taulier des Fennecs du haut de ses 50 sélections, ce supporter de l'OM depuis sa tendre enfance possède également un palmarès étoffé avec la sélection algérienne car il remporte la Coupe d'Afrique des Nations en 2019 et est même nommé meilleur joueur de la compétition tout juste âgé de 21 ans », rappelle l’Olympique de Marseille dans un communiqué.