OM ‍: Longoria boucle un coup de génie à 12ME

Par Hadrien Rivayrand

L'OM devrait connaître une intersaison assez mouvementée dans quelques semaines. Surtout si les Phocéens parviennent à se qualifier pour la prochaine Ligue des champions.

A Marseille, les espoirs sont énormes en cette fin de saison. Les fans et observateurs de l'OM veulent en effet que leur équipe valide sa qualification pour la Ligue des champions. Les hommes de Roberto De Zerbi doivent pour cela finir le travail face au Havre puis au Stade Rennais. Ensuite, la direction phocéenne prendra le relais et débutera son marché des transferts estival. Beaucoup de mouvements sont attendus sur la Canebière. De Zerbi veut l'équipe la plus compétitive possible pour jouer sur tous les tableaux et certains joueurs sont invités à se trouver une nouvelle équipe. En tout cas, si une belle offre arrive, difficile de croire que l'OM n'écoutera pas les propositions...

Quentin Merlin, un départ en bonne voie ?

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par QUENTIN MERLIN ✌🏼 (@quentin_merlin34)

Selon les informations de Transferfeed, Quentin Merlin pourrait d'ailleurs quitter Marseille dans quelques semaines. Le latéral gauche marseillais suscite en effet la convoitise de Bournemouth. Le club de Premier League adore le profil de l'ancien Nantais et pourrait donc faire l'offre parfaite à l'OM pour recruter Merlin. Les dirigeants phocéens veulent néanmoins récupérer un joli chèque pour lâcher le joueur de 22 ans. Quentin Merlin avait été recruté pour 12 millions d'euros et Marseille ne veut pas perdre d'argent dans ce dossier. Bournemouth a les moyens pour boucler un deal avec Marseille, qui aura néanmoins besoin de l'accord du latéral. Mais un avenir en Angleterre a de quoi charmer la plupart des joueurs. Surtout dans un club en pleine progression et qui pourrait de nouveau jouer la course à l'Europe la saison prochaine. Bournemouth est également connu pour le fait de laisser sa chance aux jeunes joueurs, dans un cadre où la pression n'est pas des plus énormes.