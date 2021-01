OM : Longoria adore Fulgini, contact établi

Dans : OM.

A la recherche d’un milieu de terrain d’ici la fin du mercato hivernal, l’Olympique de Marseille apprécie le profil d’Imran Louza.

Le meneur de jeu du FC Nantes (21 ans) figure dans la short-list de Pablo Longoria, dont la mission d’ici lundi est de trouver un milieu de terrain afin de compenser la vente de Morgan Sanson à Aston Villa en échange de 18 ME. A en croire les informations obtenues par Foot Mercato, le Nantais n’est pas l’unique option de la direction de l’Olympique de Marseille en Ligue 1. Et pour cause, le média croit savoir que Pablo Longoria et André Villas-Boas apprécient également le profil d’Angelo Fulgini, meilleur joueur du SCO d’Angers depuis le début de la saison avec des statistiques honorables (4 buts et 2 passes décisives).

Preuve de l’intérêt de l’Olympique de Marseille pour l’international espoirs français, un premier contact a été noué entre Pablo Longoria et l’entourage d’Angelo Fulgini. Pour l’heure, aucune offre n’a toutefois été transmise par le vice-champion de France à Angers. De plus, un doute existe sur la faisabilité de l’opération du côté de Marseille, qui ignore pour l’instant le prix exigé par la direction du SCO. De toute évidence, Pablo Longoria ne sera pas autorisé à réinvestir les 18 ME récupérés dans le cadre de la vente de Morgan Sanson. En revanche, l’Espagnol devrait bénéficier d’une enveloppe légèrement supérieure à 10 ME pour recruter un milieu de terrain, ce qui laisse ouvert le champ des possibles. De plus, Pablo Longoria a prouvé sa créativité et son inventivité depuis le début du mercato, avec le prêt de 18 mois d’Arkadiusz Milik ou encore avec l’échange déguisé en transferts de Marley Aké à la Juventus Turin et de Franco Tongya à l’OM dans le sens inverse.