OM : Longoria a réussi à rendre dingue Lens

Dans : OM.

Par Mehdi Lunay

Lens et l'OM sont devenus de vrais rivaux, sportivement mais aussi au mercato. Sur ce point-là, les Lensois n'ont pas oublié le coup tordu que leur a fait Pablo Longoria pour Clauss. Si le président marseillais veut d'autres lensois, il devra passer à la caisse.

Derrière l'intouchable PSG, il ne reste plus qu'eux : le RC Lens et l'Olympique de Marseille. Ces deux formations, séparées uniquement d'un point, ne se lâchent plus. Pourtant, elles devront se départager la semaine prochaine dans le choc les opposant à Bollaert. La deuxième place sera en jeu et surtout le ticket direct pour la prochaine Ligue des champions. Victoire obligatoire notamment pour l'OM dans le but de pouvoir recruter sereinement l'été prochain. Si les Marseillais ont su acheter pas cher aux derniers mercatos, ils seront attendus au tournant par les autres clubs. C'est le cas de Lens où le dossier Jonathan Clauss n'était pas bien passé.

Le coup de bluff de Longoria que Lens ne digère pas

En effet, l'OM a acheté le piston aux Sang et Or l'été dernier. Un transfert retentissant qui avait tout de la bonne prise, surtout vu le prix payé par les Phocéens : 7,5 millions d'euros (+1,4 ME de bonus) pour l'international français. Cela reste encore en travers de la gorge des dirigeants lensois comme le rappelle le Journal du Dimanche, à six jours de Lens-OM. Alors que le RCL réclamait 12 millions d'euros pour son latéral, Longoria avait fait semblant de lâcher l'affaire et c'est Clauss qui avait mis la pression à ses dirigeants pour un transfert.

🔹Pablo Longoria apprécierait toujours le profil de Seko Fofana 🇨🇮. Le hic, c'est que l'OM n'est pas le seul intéressé par l'international ivoirien. Il devrait être difficile de le recruter, même en cas de départ de Mattéo Guendouzi. (Le JDD) #MercatOM #TeamOM pic.twitter.com/dDZ8p4Mwic — Infos OM (@InfosOM_) April 30, 2023

Bilan de l'opération : un transfert à prix réduit avec en plus un salaire moins élevé pour Clauss du côté de l'OM. Un coup de génie du président marseillais, un coup de bluff rageant pour Lens. Le club artésien a désormais Pablo Longoria dans le collimateur. Son attitude n'a pas été jugée très classe et elle ne se reproduira pas à l'avenir. Lens est déterminé à vendre ses bons joueurs au prix fort, OM ou non. Pablo Longoria, intéressé par Lois Openda et Seko Fofana, est prévenu.