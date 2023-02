Dans : OM.

Par Mehdi Lunay

Deux ans après sa nomination comme président de l'OM, Pablo Longoria récolte les fruits de son travail. Il peut même appréhender avec confiance le classico face au PSG dimanche. Le club phocéen a bien changé comme l'a constaté Mamadou Niang.

Il y a bientôt deux ans jour pour jour, il prenait le pouvoir dans le chaos. Dans une crise sportive profonde et après l'envahissement spectaculaire de la Commanderie par les supporters, Pablo Longoria devenait le nouveau président de l'OM. L'Espagnol, alors âgé de 34 ans, était plus habitué aux rôles de directeur sportif et de recruteur dans ses anciens clubs. Pourtant, deux ans plus tard, personne ne doute plus de ses compétences à la tête du club phocéen. Avec Longoria à sa tête, l'OM est redevenu un club qui compte sur le plan sportif. Deuxièmes de Ligue 1 la saison passée, les Marseillais sont partis pour faire aussi bien voire mieux en 2023.

Entre Eyraud et Longoria, c'est le jour et la nuit à l'OM

L'OM accueille le PSG dimanche dans un Clasico au sommet. Les Phocéens n'ont que 5 points de retard sur leurs rivaux parisiens. Ils peuvent rêver de se rapprocher d'eux après les avoir déjà battus en coupe de France quelques jours auparavant. L'OM est plus fort et plus serein sur le terrain face au PSG comme face à n'importe quel autre club français. Une confiance qui se ressent et se voit aussi à tous les niveaux du club. Finies les erreurs de l'époque Jacques-Henri Eyraud, l'OM est désormais sur les rails avec un vrai patron. Parole de Mamadou Niang, lequel a analysé l'apport de Longoria au club provençal. Selon lui, le travail de l'Espagnol est impressionnant surtout avec ce que lui a légué son prédécesseur.

❤️ Son lien avec l'@OM_Officiel

🔝 Igor Tudor, Alexis Sanchez et Samuel Gigot

🔙 Ses meilleurs souvenirs dans #LeClassique

🇸🇳 Le Sénégal



Un entretien à ne surtout pas manquer avec la légende marseillaise @mamadniang11 🤝#Ligue1Legends | #OMPSG https://t.co/ultbgR1zoB — Ligue 1 Uber Eats (@Ligue1UberEats) February 22, 2023

« Très positivement. Quand il a été nommé, j’étais très content car il y avait vraiment le « bordel » au club. Ça a mis un peu de temps mais il a su remettre de l’ordre. On ne règle pas tout du jour au lendemain, mais on voit qu’il fait beaucoup de bien au club, qu’il apporte beaucoup de sérénité. A chaque mercato, même si des joueurs partent, il arrive à les remplacer en termes de qualités et à monter une équipe cohérente. C’est vraiment un très bon président. Le club est plus que sur la bonne voie », a t-il confié dans une interview pour le site officiel de la Ligue 1. Si le travail de Longoria à l'OM est très réussi, ce n'est rien avec ce que cela pourrait être si les Marseillais venaient à renverser le PSG en Ligue 1 en fin de saison.