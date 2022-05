OM : Longoria a déjà tout prévu, ça chauffe pour Sampaoli !

Dans : OM.

Par Hadrien Rivayrand

Pablo Longoria fait des merveilles depuis son arrivée à l'Olympique de Marseille en 2020. Sa stratégie sur le marché des transferts porte ses fruits et force le respect.

L'OM joue les premières places cette saison en Ligue 1 et devrait, sauf catastrophe, terminer sur le podium du championnat. Les hommes de Jorge Sampaoli ont connu quelques trous d'air mais auront toujours su relever la tête et repartir de l'avant pour enchaîner les bons résultats. En attestent les six victoires sur les sept dernières sorties du club en championnat. Une qualification pour la prochaine Ligue des champions de l'OM serait un succès de plus pour Pablo Longoria. Un Pablo Longoria déjà très actif sur le prochain marché des transferts si l'on en croit la presse mercato. Et aussi surprenant que cela puisse paraître, le président phocéen n'est pas contre un départ anticipé de... Jorge Sampaoli.

Sampaoli sur la sellette, son remplaçant identifié ?

Zubizarreta :



"Ça a été étonnant, Longoria président de l'OM. Il m'a contacté lors de son arrivée, je lui ai expliqué ce qu'on faisait et après, il n'y a plus trop eu contact. Ce qui est incroyable, c'est la tranquillité qu'il a amené au club."



Les choses vont vite dans le monde du football, qui plus est dans un club comme l'Olympique de Marseille. Comme nous l'indique le Journal du Dimanche, Pablo Longoria prépare déjà des opérations au mercato. Et certaines d'entre elles pourraient surprendre, car l'avenir de Jorge Sampaoli semble plus menacé qu'on peut le croire. Le média rappelle notamment les redoutables capacités d'anticipation de Pablo Longoria, réputé pour être l'un des recruteurs les plus à l'affût du marché : « Il a si souvent un coup d’avance qu’on lui prête un désir de changement sur le banc à la fin de cette saison. Déjà cité en 2020, Marcelino García Toral avait démenti mais la rumeur court toujours. C’est que l’entraîneur de l’Athletic Bilbao est conseillé par l’agent qui avait pris Longoria en stage à ses débuts... ». Nul doute qu'un départ de Jorge Sampaoli, sous contrat à l'OM jusqu'en 2023 et qui impose enfin sa patte à ses troupes, serait un tremblement de terre de plus dans la cité phocéenne. Mais Pablo Longoria peut profiter de résultats probants et de la confiance des supporters marseillais pour travailler dans la sérénité.

Milan et Newcastle gardent un oeil sur Longoria

Si un départ de Pablo Longoria n'est pas à l'ordre du jour, son profil de scout est l'un des plus recherchés sur le marché. Toujours selon le Journal du Dimanche, l'Espagnol plaît d'ailleurs beaucoup aux nouveaux riches que sont Newcastle et l'AC Milan. Un intérêt flatteur pour Pablo Longoria, qui déclarait cependant il y a quelques semaines au Figaro qu'il était « sûr à 100% qu'il ne pourrait jamais revivre de telles émotions » dans le futur qu'à présent à Marseille. De quoi rassurer les amoureux de l'OM, qui comptent sur leur président aux multiples casquettes pour maintenir leur club au sommet du football français.