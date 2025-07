OM ‍: Longoria a déjà signé un exploit au mercato

Dans : OM.

Par Hadrien Rivayrand

L'OM aura des ambitions fortes la saison prochaine, que ce soit en Ligue 1 ou en Ligue des champions. Mais pour mettre toutes les chances de son côté, le club phocéen va devoir réussir son intersaison.

L'OM a du pain sur la planche en ce mercato estival. Roberto De Zerbi espère encore pouvoir compter sur la venue de joueurs intéressants. Sa direction est au travail afin de lui donner ce qu'il recherche. L'idée n'est pas non plus de tout bouleverser. Et c'est une bonne nouvelle pour beaucoup de fans et observateurs phocéens, qui demandaient de la stabilité, notamment depuis l'arrivée de Roberto De Zerbi. L'OM veut prendre son temps et miser sur ses forces vives. Une stratégie qui séduit notamment Walid Acherchour.

Une stabilité qui convainc

Sur l'antenne d'RMC, le consultant a en effet indiqué sur l'OM : « On n'a pas à être séduit par le mercato de l'OM cette saison. On est en année deux. Pour l'OM, c'est déjà une très bonne nouvelle d'avoir gardé les forces vives de la saison dernière. Et ce n'était pas une garantie de les revoir tous. Quand on a connu les rumeurs Inter pour De Zerbi... Je pense que l'OM ne doit pas envoyer de machine à noms. Il faut apporter de la cohérence. Il y a des choses plutôt cohérentes et on va voir ce qu'il va se passer. Monaco envoie du fantasme par exemple mais l'OM doit avoir des joueurs fiables et prêts. Et pour ça, ça me plait ». L'Olympique de Marseille a choisi un mercato très ciblé. Timothy Weah pourrait être le prochain à rejoindre les rangs phocéens. Il se dit également que Pierre-Emerick Aubameyang est un joueur qui pourrait revenir sur la Canebière. Une arrivée demandée par pas mal de supporters phocéens, surtout avec le retour du club en Ligue des champions.