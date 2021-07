OM : Lirola ou pas, Longoria a des plans !

Dans : OM.

L’activité débordante de Pablo Longoria au mercato aurait presque fait oublier que le retour de Pol Lirola à l’OM n’est toujours pas bouclé.

Le défenseur droit de la Fiorentina est pourtant l’une des grandes priorités de Jorge Sampaoli sur le marché des transferts. Prêté à Marseille lors des six derniers mois de la saison 2020-2021, Pol Lirola a rapidement conquis l’entraîneur de l’OM ainsi que les supporters phocéens. Très offensif, idéal pour animer le système à cinq défenseurs utilisé par Jorge Sampaoli, l’Espagnol de 24 ans coche toutes les cases. Mais pour l’heure, il n’a pas encore fait l’objet d’un accord entre Marseille et la Fiorentina, qui réclamait initialement 12 ME pour vendre Pol Lirola. Depuis plusieurs jours, Pablo Longoria s’attèle à faire descendre ce prix et il pourrait parvenir à ses fins selon La Provence.

Dans son édition du jour, le média local affirme que l’Olympique de Marseille touche au but dans le dossier Pol Lirola. En effet, Pablo Longoria s’entretient chaque jour avec les dirigeants de la Fiorentina, et une issue positive paraît être possible relativement « rapidement » selon le média, optimiste quant à la finalisation du dossier Pol Lirola. En parallèle, Pablo Longoria travaille sur d’autres pistes de joueurs capables d’évoluer dans un rôle de piston droit au sein d’une défense à cinq. C’est notamment le cas de Daniel Wass, actuellement à l’Euro avec le Danemark, et qui aurait d’ores et déjà donné son accord à Marseille tandis que le FC Valence le valorise à hauteur de 2 ME. En début de semaine, un intérêt pour Denis Bouanga (ASSE), capable de jouer à tous les postes dans le couloir, a également été annoncé. Autant dire que si Pol Lirola est bien la priorité, Pablo Longoria aura d’autres possibilités dans le cas où le transfert de l’Espagnol tomberait subitement à l’eau.