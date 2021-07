OM : Lirola reviendra, Marseille hyper confiant

Dans : OM.

Les dirigeants de l’OM font toujours de Pol Lirola leur priorité absolue pour renforcer le poste de latéral droit au mercato.

Hyperactif depuis le début du mercato, Pablo Longoria a déjà bouclé huit dossiers (Konrad, Gerson, Balerdi, Guendouzi, Luan Peres, Saliba, Ünder, Pau Lopez). Il est désormais important pour Marseille de recruter un latéral droit, car ce poste est vacant au sein de l’effectif après le départ de Sakaï au Japon et le retour de prêt de Pol Lirola à la Fiorentina. L’Espagnol de 24 ans est justement la priorité de Pablo Longoria et de Jorge Sampaoli, mais les négociations trainent avec la Viola, qui réclame 12 ME pour son latéral droit. Malgré des exigences importantes de la Fiorentina, les dirigeants de l’OM sont confiants en interne pour boucler ce dossier selon le journaliste Romain Canuti, qui a lâché quelques brides d’information au micro de RMC.

« Les dirigeants de l’OM sont très confiants sur le dossier Pol Lirola. Au début, je ne savais pas comment interpréter cette confiance. Il y avait la possibilité que Sampaoli passe dans une défense à quatre et que Lirola ne soit plus le profil idéal. Mais il semblerait que finalement, Lirola soit vraiment la priorité. A chaque fois qu’il a des interlocuteurs en Italie, le joueur dit « non moi c’est l’OM », c’est courageux de la part de Lirola. On sait comment ça se passe dans un mercato, quand tu es joueur, tu essaies de t’ouvrir le plus de portes possible habituellement. Lirola se ferme beaucoup de portes à répéter partout qu’il ne veut jouer qu’à Marseille » a lancé le journaliste du Phocéen, convaincu que Pol Lirola finira tôt ou tard par s’engager en faveur de l’OM, ce qui réjouirait à la fois Jorge Sampaoli et les supporters olympiens, qui ont adoré la pige de six mois de l’Espagnol à Marseille.