OM : Lihadji star du mercato de Marseille… c’est possible

Du haut de ses 17 ans et malgré seulement 2 apparitions en Ligue 1, Isaac Lihadji est un joueur dont la situation fait beaucoup parler à l’Olympique de Marseille.

Considéré comme le joueur offensif le plus doué de sa génération en Provence, l’international français des U17 n’a toujours pas accepté l’offre de premier contrat professionnel de l’OM, son club formateur. Une situation qui agace en interne, à tel point que Jacques-Henri Eyraud et Andoni Zubizarreta ont retiré cette offre, en attendant de voir une éventuelle réaction du clan Lihadji. « Notre offre ferme est retirée. S’il démontre un intérêt pour rester, on peut lui faire une autre proposition. Je ne veux pas mettre trop de pression sur un petit de 17 ans. Son passé est lié à l’OM » expliquait André Villas-Boas à ce sujet il y a deux semaines, alors que l’avenir de Lihadji semblait davantage s’écrire à Dortmund ou à Lille, clubs qui le courtisent assidument, qu’à l’Olympique de Marseille.

Mais selon les dernières informations récoltées par Foot Mercato, tout est encore possible dans ce dossier épineux. En effet, le média indique ce jeudi que l’Olympique de Marseille a encore une chance d’obtenir la signature d’Isaac Lihadji car dans le clan du jeune attaquant phocéen, aucune décision ferme et définitive n’a encore été prise. Un avenir à Marseille est donc toujours envisageable pour le joueur, qui pourrait bien être fixé sur son sort dans les prochains jours. Agent d’Isaac Lihadji, le très influent Moussa Sissoko a prévu de faire un point précis sur le dossier du joueur olympien dans les prochains jours avec Lihadji en personne et son entourage. Reste à voir si Marseille parviendra à retourner une situation bien délicate…