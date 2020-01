OM : Lihadji oublie déjà Marseille, deux clubs sont là

Dans : OM.

L'Olympique de Marseille a décidé de tourner le dos à Isaac Lihadji, et cela n'empêchera pas ce dernier de dormir, deux clubs étant déjà chauds pour l'accueillir la saison prochaine.

Du côté de l’OM, Jacques-Henri Eyraud et Andoni Zubizarreta ont visiblement décidé de siffler la fin du match concernant les négociations avec Isaac Lihadji et son entourage. Lassés de voir que rien n’avançait dans le dossier du jeune joueur offensif, à qui plusieurs offres ont été faites sans retour positif, les dirigeants marseillais ont donc décidé de ne plus conserver Isaac Lihadji, même si ce dernier avait clairement un énorme potentiel. Un choix radical et courageux, l’institution OM voulant montrer qu’elle ne souhaitait pas se lasser marcher sur les pieds par un joueur aussi doué soit-il, mais qui refuse depuis des mois de signer un premier contrat pro à Marseille.

Lille et Dortmund tournent autour de Lihadji

Mais bien évidemment, la décision de l’Olympique de Marseille va faire le bonheur de clubs intéressés par Isaac Lihadji. Et ce mercredi, L’Equipe affirme que le Borussia Dortmund et Lille seraient déjà à l’affût dans le dossier de l’ailier de 17 ans. Mais bien évidemment, compte tenu des derniers événements, plusieurs autres clubs vont rapidement se pencher sur le cas Isaac Lihadji, ce qui va évidemment faire le bonheur du jeune footballeur, de son agent et de son entourage. Le football est impitoyable, mais ce n’est pas une nouveauté.