OM : Libres, ces 8 joueurs font saliver l'OM au mercato

Cet été, l’Olympique de Marseille va devoir se renforcer à plusieurs postes. Mais sans Ligue des Champions, le club phocéen ne devra pas faire de folies, même si des « montants significatifs » seront investis cet été comme l’a confirmé Jacques-Henri Eyraud devant la presse. Ainsi, Le Phocéen a dressé une liste de joueurs en fin de contrat qui ont tout du bon plan pour renforcer les rangs de l’Olympique de Marseille.

Et bien évidemment, le média marseillais cite Yaya Touré comme le gros coup à réaliser cet été. Cela tombe bien, Andoni Zubizarreta a déjà amorcé les premiers contacts avec l’entourage de l'Ivoirien. Autres joueurs libres en juin et qui ont déjà été évoqués à Marseille, Max Meyer et Yohan Cabaye ont de quoi intéresser l’OM. Mais le premier devrait rester en Bundesliga tandis que l’avenir du second est très indécis…

D’autres « vieux briscards » sont en fin de contrat en juin et pourraient faire le bonheur de l’OM. Parmi eux, on y retrouve Holger Badstuber, ancien pilier du Bayern Munich et qui ne devrait pas prolonger son contrat à Stuttgart. Cadre de la Fiorentina, Milan Bedlj est marqué par le décès de Davide Astori et souhaiterait quitter l’Italie, malgré la volonté de la « Fio » de le prolonger. Enfin, le site d’actualité olympien avance quelques noms qui ne devraient pas faire rêver grand monde à Marseille : Jonathan Bamba, Damien Da Silva ou encore Adrien Thomasson…