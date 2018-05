OM : Les ténors européens débarquent pour Thauvin, la prolongation approche...

Dans : OM, Mercato, Foot Europeen.

Désireux de rester à l’OM comme il l’avait confié avant la fin de la saison, Florian Thauvin a vu son discours évoluer quelque peu ces derniers jours.

La finale d’Europa League manquée ainsi que la perte de la troisième place ont visiblement affecté l’ailier droit, qui a laissé entendre que la déception était difficile à digérer, et qu’il fallait voir ce qu’il se passerait cet été. Un discours qui a visiblement fait son effet, puisque plusieurs clubs européens sont à l’affût à son sujet. Selon RMC, le Bayern Munich, l’Atlético Madrid et Tottenham envisageraient de faire une offre afin de tester la fidélité de Florian Thauvin à l’OM.

Des clubs de premier rang et qui vont tous disputer la Ligue des Champions, avec des moyens financiers majeurs. De quoi faire trembler Jacques-Henri Eyraud, qui a rappelé qu’il ne regarderait même pas les offres sous les 80 ME ? Si rien ne devrait être décidé en ce sens avant le Mondial, où son temps de jeu a de grandes chances d’être très réduit, le joueur serait plutôt favorable à une prolongation de contrat, avec revalorisation salariale à la clé. Une issue qui devrait satisfaire tout le monde, car l’OM n’a aucune intention de se séparer de son joueur le plus efficace de la saison. De là à dire que les intérêts des clubs européens tombent bien...