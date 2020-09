OM : Les supporters insultent des joueurs, stop le massacre

Dans : OM.

Les deux derniers résultats de l'Olympique de Marseille n'ont pas été du goût de certains supporters du club phocéen qui ont décidé de le faire payer aux joueurs en les insultant. Insupportable.

Tout va vite dans le football. Après la victoire de l’Olympique de Marseille face au PSG, l’euphorie étant totale chez les fans marseillais, notamment sur les réseaux sociaux. Mais la défaite face à l’AS Saint-Etienne au Vélodrome, puis le nul miraculeux face à Lille, toujours dans l’enceinte de la cité phocéene, ont déjà fait craquer certains supporters qui, essentiellement sur les réseaux sociaux, se sont attaqués à plusieurs joueurs d’André Villas-Boas. Une attitude que dénonce René Malleville, pourtant rarement tendre avec les footballeurs de l’OM lorsqu’ils se ratent, lequel estime que certaines limites ne doivent pas être franchies à Marseille.

« On peut critiquer, comme on le fait, le match contre Saint-Etienne ou Lille. Mais de là à vouloir livrer les joueurs à la vindicte populaire alors qu’on avait battu Paris, je ne le supporte plus. Je ne dirai jamais que ce sont des chèvres même si je suis dans une colère noire. Je n’admets pas ce genre d’insultes, a confié, sur Radio Star, l’emblématique supporter de l’Olympique de Marseille, avant de demander un peu plus de clémence et de philosophie aux fans marseillais. Déjà que les fans de Paris nous massacrent, si nous on le fait aussi avec nos joueurs. Je ne dis pas que ces supporters sont des footix, mais je dis qu’il faut un peu plus de recul. »