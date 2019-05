OM : Les supporters grognent, Eyraud va leur faire payer

Dans : OM, Ligue 1.

L’annonce du départ de Rudi Garcia ne devrait pas spécialement calmer les supporters ce vendredi soir.

A l’occasion de la réception de Montpellier, la gronde va être virulente dans un Vélodrome qui sera bien garni, et compte également faire savoir à Frank McCourt et Jacques-Henri Eyraud que la saison qui vient de se dérouler est indigne de l’OM. Une contestation sur fond de guerre entre le club et les supporters sur un sujet précis. En effet, le président marseillais a décidé de faire payer aux groupes de supporters leurs excès, notamment dans l’utilisation des fumigènes, et les amendes qui en découlent confirme La Provence.

Résultat, le CU84 et les Fanatics devraient voir leurs abonnements augmenter pour compenser les nombreuses amendes récoltées par l’OM pour des craquages de fumigènes dans leur parcelle. De quoi bien évidemment mettre le « feu » à des fans qui sont déjà à bout de nerfs après cette saison, même si Eyraud ne compte pas céder sur cette mesure politique forte qui avait été approuvée au début de sa présidence. En attendant, le Vélodrome sera plus défiant que jamais ce vendredi, et l’OM pourrait décider d’attendre que cela se calme et donc repousser le début de la campagne d’abonnement pour la saison prochaine, prévu initialement le 3 juin prochain.