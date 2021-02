OM : Les salariés tremblent, Eyraud convoqué

Dans : OM.

La situation est plus tendue que jamais à l’Olympique de Marseille après les incidents survenus samedi au centre d’entraînement Robert Louis-Dreyfus.

La contestation gronde chez les supporters à l’encontre de Jacques-Henri Eyraud, principale cible des manifestants de ce week-end. Et vraisemblablement, la tension est tout aussi palpable en interne, où certains salariés demandent des comptes au président de l’Olympique de Marseille. A en croire les informations du compte insider @Treize013, les salariés du club ont demandé un rendez-vous ce mardi ou ce mercredi avec leur président. Ceux-ci ne s’estiment plus en sécurité après les incidents du week-end dernier.

« Les employés de l'OM ont demandé une réunion avec JHE aujourd'hui ou demain pour évoquer la situation. Les employés considèrent que son attitude les mettent en danger et craignent un épisode 2 » a publié l’insider, pour qui la situation devient difficilement tenable aux yeux des salariés du club, dont certains ont assisté de près aux scènes de samedi. Il reste à savoir si cette demande sera entendue par Jacques-Henri Eyraud, qui affirme de plus en plus sa position sans pitié avec les supporters fauteurs de troubles. De plus, le président de l'OM a le soutien total du propriétaire Frank McCourt, et n'hésite pas à le faire savoir à chaque occasion.