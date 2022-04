OM : Les renforts arrivent, Longoria bosse secrètement

Dans : OM.

Par Mehdi Lunay

Alors que la saison sportive de l'OM est loin d'être terminée et reste incertaine, le président Pablo Longoria a déjà bien entamé le travail pour le prochain mercato estival.

Depuis sa nomination comme président de l'OM, Pablo Longoria se distingue déjà par ses méthodes de travail atypiques pour le football français. Ancien recruteur puis directeur sportif dans plusieurs clubs européens comme Newcastle ou Valence, il n'a pas perdu ses bonnes habitudes et active rapidement ses réseaux pour le mercato. Lors des dernières fenêtres de recrutement, il s'est montré inspiré pour aller dénicher de bonnes affaires et pas cher, ce qui n'est pas un luxe au vu de la situation financière de l'OM. William Saliba en prêt, Mattéo Guendouzi puis plus récemment Cédric Bakambu sont le fruit de son travail méthodique. Le boss marseillais prépare déjà la prochaine cuvée version été 2022.

Longoria déjà d'accord avec plusieurs joueurs pour l'été

Malgré l'incertitude planant sur le futur sportif de Marseille et la question de la qualification européenne la saison prochaine, Pablo Longoria a déjà bien avancé le travail au niveau du recrutement. Ayant travaillé en amont et anticipé le travail des autres clubs, il serait en mesure d'amener plusieurs joueurs pour l'été prochain. C'est ce qu'a révélé le journaliste Mathieu Grégoire, suiveur du club pour L'Equipe, dans un live sur Instagram organisé par France Football.

🗣 𝙎𝙖𝙢𝙪𝙚𝙡 𝙂𝙞𝙜𝙤𝙩 𝙚𝙨𝙩 𝙊𝙡𝙮𝙢𝙥𝙞𝙚𝙣 ! ✍️



L’OM et le Spartak Moscou se sont accordés pour le transfert définitif immédiat du défenseur qui finira la saison 21/22 en prêt avec le club moscovite avant de rejoindre Marseille. 🔵⚪️ pic.twitter.com/XUsr5LNsTY — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) January 29, 2022

« Longoria a-t-il déjà des accords avec des futures recrues ? Oui, il a déjà des accords dans le sens où il travaille en amont sur le mercato. Il aime bien multiplier les pistes. L’OM pourrait être interdit de recrutement et il faut anticiper les prochains mercatos. Aujourd’hui, Longoria travaille en amont comme avec Gigot et il a avancé avec des joueurs qui seraient libres et qui pourraient rejoindre rapidement l’OM », a t-il indiqué. Ces possibles venues s'ajouteraient à celle de Samuel Gigot, officialisée en janvier dernier, en provenance du Spartak Moscou. Une preuve supplémentaire que Pablo Longoria suit bien la devise de l'OM et va droit au but au mercato.