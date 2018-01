OM : Les offres peuvent toujours pleuvoir, Garcia a dit non au mercato

Dans : OM, Mercato.

A Marseille, il y a des joueurs invités à partir, et d’autres auxquels on ne doit pas toucher malgré un statut de remplaçant. Après avoir débuté la saison dans un rôle de joker défensif, Bouna Sarr a su saisir sa chance à chaque fois qu’il en a eu l’opportunité, enchainant même les matchs dernièrement au poste de latéral droit. S’il n’est pas encore décisif offensivement, avec aucun but ni passe décisive en Ligue 1 sur 15 apparitions, il s’applique surtout défensivement et est un infatigable piston dans son couloir. Des qualités qui ont provoqué l’intérêt de Leicester, qui vient d’effectuer deux offres pour convaincre l’OM de le lâcher, la dernière atteignant les 5 ME. Mais les Foxes ont lâché l’affaire récemment, et ils ont bien eu raison selon Rudi Garcia, pour qui le Guinéen peut devenir un joueur majeur à son poste, et ne sera donc pas cédé.

« Oui, il sera Marseillais à la fin du mercato. Devant, il plafonnait un peu. Il est meilleur quand il arrive de plus loin. Il a cette qualité de centres, de passes. Pour moi, c'est un joueur offensif de couloir droit. J'espère qu'il aura la même trajectoire qu'Alessandro Florenzi (AS Rome). Bouna progresse sur sa réflexion tactique et son placement. On souhaite qu'il devienne un latéral de très haut niveau. Je pense qu'il peut le devenir », a souligné l’entraineur de l’OM, en comparant avec l’un des espoirs italiens qu’il avait eu sous sa coupe à la Roma, et qui est désormais un titulaire en sélection italienne au poste d’arrière droit alors qu’il avait débuté sa carrière en milieu relayeur, voire offensif.