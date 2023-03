OM : Les millions s’envolent, la direction tremble

Dans : OM.

Par Guillaume Conte

Pour satisfaire son entraineur Igor Tudor, Pablo Longoria a refusé une énorme offre cet hiver pour Matteo Guendouzi. L'OM pourrait s'en mordre les doigts, ce qui déplait à Frank McCourt.

L’OM n’a plus que le championnat pour sauver une saison qui aura été réussie au niveau de l’engouement, du jeu et même des résultats, mais dont les principaux tournants auront été manqués. L’élimination dès la phase de poule de Ligue des Champions a fait très mal, la défaite face au PSG en Ligue 1 a calmé un possible rêve de titre, et la douche froide subie en Coupe de France contre Annecy a rappelé de très mauvais souvenirs aux supporters. Il faut donc sauver cette saison avec une deuxième place au minimum, synonyme de Ligue des Champions. Et de rentrées d’argent copieuses. Car au niveau du marché des transferts, l’OM dépense toujours beaucoup plus qu’il ne récupère, et perd plus de 50 millions d'euros par saison au niveau des transactions. Ce qui n’était pas forcément l’objectif de Pablo Longoria au début de sa prise de fonction comme président.

36 millions d'euros passés sous le nez ?

En dehors du retour de Gerson au Brésil qui n’a pas été trop mal négocié, il faut désormais de belles ventes et l’OM aurait pu réaliser une énorme opération cet hiver avec Mattéo Guendouzi. Finaliste de la Coupe du monde avec les Bleus, le milieu de terrain avait le vent en poupe, et Aston Villa a proposé jusqu’à 36 millions d’euros pour le récupérer. Fidèle aux désirs de son entraineur Igor Tudor, Pablo Longoria a refusé les approches anglaises, étant persuadé qu’il pouvait de toute façon encore vendre à un prix copieux l’ancien du FC Lorient et d’Arsenal en fin de saison.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par OM | Olympique de Marseille (@olympiquedemarseille)

Problème, Guendouzi disparait de la circulation en ce moment, et Didier Deschamps ne l’a pas retenu pour les prochains matchs de l’équipe de France. Il perd aussi de son influence dans le jeu marseillais, où son positionnement fait toujours débat, alors qu’il pioche physiquement. Et selon le site Jeune Footeux, Frank McCourt grince un peu des dents en voyant que même en cas de transfert en fin de saison, il sera difficile de retrouver une offre aussi importante que cet hiver vue la forme actuelle du joueur. Néanmoins, l’OM peut tout de même se rassurer en se rappelant que le joueur formé en partie au PSG n’a été recruté en provenance d’Arsenal pour « seulement » 11 millions d’euros, et qu’en cas de départ cet été, le club provençal compte en récupérer plus du double tout de même. Même si le joueur s’inscrit selon ses propres mots sur le long terme à l’OM, sa cote élevée en Premier League devrait lui valoir un transfert cet été.