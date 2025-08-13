OM ‍: Les millions d'euros arrivent pour un joker de luxe

Dans : OM.

Par Mehdi Lunay

Joker de luxe à Marseille, Jonathan Rowe est fortement sollicité au mercato. L'ailier anglais est retenu par la direction phocéenne mais une grosse offre pourrait tout changer. Le jackpot est bien parti pour venir de Turquie.

Abonné au banc de touche pendant une bonne partie de la saison dernière, Jonathan Rowe est quand même une valeur sûre de l'effectif marseillais. L'ailier gauche de l'Olympique de Marseille a réalisé un été brillant avec un but décisif en finale de l'Euro Espoirs pour l'Angleterre puis une préparation estivale sérieuse sous le maillot de l'OM. Auteur d'un but somptueux face à Valence notamment, l'ancien joueur de Norwich est de plus en plus apprécié par les supporters phocéens. Une cote de popularité qui est aussi très forte au mercato puisque plusieurs clubs sont intéressés par son transfert.

Istanbul s'arrache Jonathan Rowe

Rowe est dans le viseur de Rennes en France, de Newcastle en Angleterre, de l'Atalanta et de la Roma en Italie. Cependant, la direction olympienne doit surtout se méfier des clubs turcs selon le journaliste Nicolo Schira. Fenerbahçe et Besiktas arrivent sur le dossier avec la ferme intention de rafler la mise au plus vite. Les deux formations stambouliotes vont dégainer une offre et selon le journaliste italien, les enchères vont grimper.

C'est une nécessité pour convaincre l'OM. Les dirigeants olympiens refusent de céder Jonathan Rowe pour un montant dérisoire cet été. Il faudra au moins 20 millions d'euros pour un joueur acheté pour 16,5 millions d'euros au total par les Marseillais il y a quelques semaines seulement. Pas de quoi effrayer des clubs turcs très ambitieux et dépensiers au mercato, comme l'a prouvé le transfert de Victor Osimhen à Galatasaray pour 75 millions d'euros.