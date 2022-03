OM : Les Marseillais veulent boire la pression du Vélodrome

Dans : OM.

Par Eric Bethsy

A l’image de sa défaite contre Clermont (0-2), l’Olympique de Marseille perd beaucoup de points cette saison au Vélodrome. Interrogé sur les raisons de ces performances décevantes à domicile, le latéral droit Pol Lirola constate que la pression des supporters n’aide pas les Marseillais.

Pour les adversaires de l’Olympique de Marseille, un déplacement au Vélodrome n’est plus aussi périlleux qu’auparavant. Les hommes de Jorge Sampaoli accumulent les mauvais résultats dans leur stade. Résultat, après 26 journées de Ligue 1, le club phocéen a déjà perdu 19 points à domicile. Une statistique forcément gênante pour les coéquipiers de Pol Lirola, qui ne comprennent pas pourquoi la ferveur de leurs supporters représente plus un handicap qu’un avantage cette saison.

👉Avec 1.53 points récoltés à domicile cette saison en L1, l'OM figure à la 11è place de l'élite.



👉Monaco est à la 10è place des meilleures équipes à l'extérieur avec 1.08 points loin de ses bases.#OMASM #StatsOMP — ⓢⓣⓐⓣⓢⓄⓂⓅ 📊📈📉🔍 (@StatsOmp) March 5, 2022

« L'OM meilleur à l'extérieur ? Je n'aime pas du tout cette statistique, cela devrait être l'inverse, a réagi le latéral droit. Avec la force et le soutien que nous donne le public, on devrait faire beaucoup mieux au stade Vélodrome. On peut parler de pression, mais on a l'habitude de jouer devant autant de spectateurs, devant autant de public. Cela devrait être un plus pour nous et pas l'inverse. Ce stade plein, avec tout ce soutien, cela devrait être un plus. Je ne sais pas pourquoi cela ne l'est pas, mais on a les matchs qui arrivent pour essayer de changer tout ça. Cela commence dimanche. »

L'OM ne rigole pas avec Monaco

L’Olympique de Marseille se prépare à accueillir l’AS Monaco, un adversaire qui pourrait encore poser problème malgré ses difficultés. « On peut parler de résultats, de forme, mais Monaco reste Monaco. C'est une équipe que l'on ne doit absolument pas sous-estimer, a prévenu Pol Lirola. C'est pour cela que l'on doit prendre ce match de dimanche comme une finale, éviter des soucis lors de cette rencontre. » Au-delà de la pression des supporters, les résultats à domicile s’expliquent aussi par l’incapacité des Marseillais à faire la différence contre des blocs bas.