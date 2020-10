OM : Les Marseillais toujours sonnés, merci le report

Dans : OM.

En raison du report de son match face à Lens, l’Olympique de Marseille ne peut enchaîner après la gifle reçue contre Manchester City (0-3) en Ligue des Champions. Mais ce n’est pas forcément une mauvaise nouvelle.

L’Olympique de Marseille ne disputera pas son match de la 9e journée de Ligue 1 ce week-end. Initialement prévue vendredi soir, la rencontre face au Racing Club de Lens a été reportée à une date ultérieure en raison des nombreux cas de Covid-19 au sein du club artésien. Les Olympiens n’auront donc pas l’opportunité de rebondir rapidement après la leçon infligée par Manchester City (0-3) au Vélodrome. Alors qu’ils auraient défié un adversaire décimé. Mais pour Florent Germain, ce n’est pas forcément une mauvaise nouvelle puisque le vice-champion de France, marqué par sa lourde défaite mardi, a désormais le temps de s’en remettre avant d’affronter le FC Porto.

« Tu aurais joué un Lens diminué mais un match juste avant un déplacement décisif à Porto. C'est un mal pour un bien, a estimé le journaliste dans le Talk-Show du Phocéen. Tu enchaînes vraiment tous les trois jours et ce n'est pas plus mal de couper un peu pour se remettre la tête à l'endroit. L'air de rien, le vestiaire a été un peu secoué par la manière de perdre contre City. Certains sont sortis frustrés par ce match. Je trouve ça bien qu'ils coupent et soient focus sur le déplacement à Porto. » Au-delà du record de défaites consécutives en C1 (12) à éviter, l’OM n’aura pas le droit à l’erreur mardi au Portugal s’il souhaite garder un espoir de qualification.