OM : Les Etats-Unis vs le Qatar, Zubizarreta rejette cette version d'OM-PSG !

Dans : OM, Ligue 1, PSG.

Certains esprits chagrins affirment que désormais le match entre l'Olympique de Marseille et le Paris Saint-Germain oppose d'un côté un club appartenant à un milliardaire américain à une équipe possédée par le Qatar, et que la France démontre là son incapacité à développer la Ligue 1. Mais pour Andoni Zubizarreta, tout cela est ridicule, le directeur sportif de l'OM, qui a prolongé son contrat samedi avec Marseille, faisant remarquer que ces changements allaient dans le sens de l'histoire.

Et l'ancien dirigeant du Barça de citer un exemple qu'il connaît bien. « La dimension globale d’un club n’enlève rien à son enracinement local. Le Clasico Barça-Real aura plus d’audience en Chine qu’en Espagne mais le poumon du Barça reste ses milliers de socios. Que l’OM soit la propriété d’un Bostonien d’origine irlandaise et le PSG du Qatar n’efface pas la tradition. Les Allemands sont les seuls au monde à interdire la prise de contrôle d’un club par des investisseurs étrangers », fait remarquer, dans le Journal du Dimanche, Andoni Zubizarreta, conscient que le football est désormais un sport global et qu'il faut des moyens financiers colossaux pour parvenir à briller. Mais le dirigeant de l'OM estime que cela peut se faire sans vendre son âme au diable.