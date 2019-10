OM : Les Emirats arrivent, McCourt prêt à vendre Marseille !

Dans : OM, Ligue 1.

Evoquée avant que Margarita Louis-Dreyfus cède l'Olympique de Marseille à Frank McCourt, la piste d'une vente du club phocéen à un fonds d'investissement des Emirats Arabes Unis redevient d'actualité.

Ce mercredi soir, le site SoccerLink, souvent bien informé, va provoquer un séisme du côté des supporters de l’Olympique de Marseille. En effet, ce média affirme que Frank McCourt négocie actuellement avec un fonds d’investissement basé aux Emirats Arabes Unis afin d’éventuellement vendre l’OM, qu’il avait racheté à MLD en 2016 pour une somme autour de 60ME. Et même si du côté de la Commanderie on refuse de croire que le milliardaire américain va céder l’Olympique de Marseille, les discussions seraient très sérieuses, Frank McCourt n’étant pas convaincu qu’il pourra gagner de l’argent avec l’OM. Pour SoccerLink, du côté des Emirats, il s’agit à la fois de s’offrir le club provençal, qui est désormais en charge du Vélodrome, mais également de venir défier en France le Qatar et donc le Paris Saint-Germain.

Car dans le climat de guerre économique que Doha et ses voisins se livrent, l’idée de s’offrir le pire rival du PSG et en plus de le concurrencer directement pourrait justifier ce désir de ce fonds d’investissement émirati, dont SL ne peut cependant pas préciser pour l’instant l’identité exacte. Nul doute que l’Olympique de Marseille réagira à cette rumeur, Frank McCourt et Jacques-Henri Eyraud n’ayant pas intérêt à laisser ce bruit enfler au fil des heures et des jours.