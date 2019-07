OM : Les dirigeants ressortent cette vieille feinte

Dans : OM, Ligue 1.

Après une saison dernière aussi décevante et un mercato aussi calme, pas facile d’inciter les fidèles à reprendre leur abonnement à l'OM.

Si les virages avec des prix défiant toute concurrence seront de nouveau plutôt bien garnis au Vélodrome, la tactique des dirigeants de provoquer la rareté en réduisant les dates pour s’abonner peine à porter ses fruits. Ainsi, il était prévu que la campagne d’abonnement s’arrête au 14 juillet, dans le but de solliciter un certain engouement. Devant les chiffres annoncés, l’OM a décidé de repousser cette échéance au 21 juillet. Et désormais, c’est la date du 5 août qui a été donnée pour la fin de la fenêtre pour s’abonner.

Il faut dire que le club provençal compte sur l’approche du début de la saison pour atteindre un chiffre plus conforme à ses espérances. Après la belle épopée en Coupe d’Europe, l’OM avait enregistré 38.000 abonnés pour la saison 2018-19. Actuellement, Le Phocéen annonce que la barre des 30.000 abonnés vient d’être franchie, ce qui reste très honorable, sachant qu’il n’y a pas de Coupe d’Europe au menu, et pas vraiment de recrues pour faire rêver les fans. Le recrutement de Dario Benedetto pourrait donner un petit coup de fouet afin de s’assurer un Vélodrome qui répond présent sur la saison entière.