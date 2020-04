OM : Les défenseurs marseillais boycottés, Alvaro préfère en rire

Dans : OM.

La saison étant interrompue après 28 journées, France Football en a profité pour établir le classement des meilleurs défenseurs de Ligue 1. Parmi les 20 premiers, aucun Marseillais n’est cité. Ce que l’Espagnol Alvaro Gonzalez a bien du mal à comprendre.

C’est peut-être déjà l’heure des bilans pour les pensionnaires de Ligue 1. Alors que le gouvernement prépare un déconfinement progressif à partir du 11 mai, personne ne peut assurer avec certitude que la saison reprendra. Du coup, certains médias établissent déjà des classements. Du côté de France Football par exemple, nos confrères ont mis en avant les 20 meilleurs défenseurs (latéraux compris) du championnat en se basant sur les notes obtenues lors des 28 journées disputées. Sans grande surprise, le capitaine du Paris Saint-Germain Thiago Silva arrive en tête avec une moyenne de 5,75/10.

A noter que trois autres Parisiens se glissent dans ce top 20, à savoir Marquinhos (5,41, 8e), Thomas Meunier (5,36, 11e) et Juan Bernat (5,25, 17e). En revanche, on ne retrouve aucune trace de l’actuel deuxième de Ligue 1. En effet, aucun défenseur de l’Olympique de Marseille n’a sa place dans ce classement. L’hebdomadaire aurait pu citer le nom de Duje Caleta-Car, de Bouna Sarr, et surtout d’Alvaro Gonzalez, surpris et moqueur sur Twitter. « Mauvaise saison OM cette année en Ligue 1. Il est normal que personne n'apparaisse sur la liste... », a ironisé l’Espagnol, approuvé par les supporters marseillais sur le réseau social.