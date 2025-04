OM ‍: Les clauses à gogo, Longoria a flairé le bon coup

Dans : OM.

Par Guillaume Conte

L'annonce de l'intérêt appuyé de Newcastle pour Matteo Guendouzi pourrait bien faire les affaires de l'OM dans les semaines à venir.

Pas toujours facile de suivre Pablo Longoria pendant les périodes de transferts. Le dirigeant espagnol adore les mouvements et si cela régale parfois les supporters qui espèrent toujours faire signer une grande star ou une pépite inconnue, la stabilité requise pour performer n’est pas toujours au rendez-vous. Mais le président de l’OM a le feu vert de son propriétaire pour multiplier les affaires, et Longoria se plait toujours à effectuer des prêts, des achats, des reventes et à y glisser des clauses quand il le peut. C’est le cas avec Matteo Guendouzi, qui avait rejoint l’OM en prêt en provenance d’Arsenal avant d’y signer définitivement en 2022. Son passage n’aura duré deux saisons, car à l’été 2023, il a pris la direction de la Lazio Rome pour un transfert de 13 millions d’euros sous la forme d’un prêt transformé par son option d’achat activée.

A ce premier transfert, l’OM a tenu à ajouter une clause de récupération sur 10 % sur un futur transfert qui lui permet d’entrevoir avec un bon oeil les rumeurs insistantes envoyant Matteo Guendouzi de retour en Premier League, du côté de Newcastle. Le club anglais serait prêt à mettre plus de 25 millions d’euros sur la table pour recruter le milieu de terrain. De quoi générer un apport direct dans les caisses de l’OM de 2 à 3 millions d’euros sans vraiment avoir eu un gros effort à effectuer. Pas de quoi bouleverser l’enveloppe mercato de la formation marseillaise, mais une opération qui rapporte en deux temps pour Pablo Longoria.