OM : Les cadres veulent éviter le clash financier avec Eyraud !

Dans : OM.

L'accord entre l'UNFP et les clubs de L1 a provoqué un mouvement d'humeur chez certains joueurs de l'OM qui refusent qu'on leur impose une baisse de salaire. Mais ça bouge.

Jacques-Henri Eyraud ayant reconnu qu’il devait encore convaincre des joueurs de lâcher provisoirement une partie de leur salaire afin d’aider l’Olympique de Marseille à passer plus facilement cette énorme crise provoquée par l’épidémie de coronavirus, cela bouge (virtuellement) dans les couloirs de la Commanderie. Ce samedi, La Provence confirme qu’effectivement certains joueurs d’André Villas-Boas s’opposent à cette baisse pour des raisons assez simples, à savoir des besoins financiers indispensables et qui ne peuvent pas être revus à la baisse aussi rapidement. Forcément, cette histoire fait un peu tâche pour l’OM, où les supporters attendaient probablement un peu plus de solidarité des joueurs phocéens.

Pour essayer de trouver une solution qui convienne à tout le monde, une partie du vestiaire marseillais s’est lancée dans des discussions, même si la situation est compliquée. « Ça crée des tensions, tout le monde n’est pas prêt à faire cet effort car certains ont pris des engagements », explique, dans La Provence, un proche de l’Olympique de Marseille. Mais les leaders sont en action comme le précise le quotidien régional : « Des cadres essaient néanmoins de jouer les médiateurs afin de trouver un terrain d’entente. » La solution va cependant devoir être rapidement trouvée du côté de l’OM, car l’accord entre les joueurs, les clubs et l’UNFP sera rapidement validé, ou pas, pas les autorités financières et fiscales. Il sera ensuite trop tard pour essayer de marchander encore.