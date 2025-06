OM ‍: Les agents de Leroy Sané arrivent d'urgence à Marseille

Dans : OM.

Par Quentin Mallet

A la recherche de renforts offensifs pour la saison prochaine, l'Olympique de Marseille rêve de convaincre Leroy Sané de s'engager, lui qui n'a toujours pas prolongé avec le Bayern Munich. Ses représentants sont dans la cité phocéenne, négociations en vue ?

La carrière de Leroy Sané est à un tournant majeur. Le contrat de l'attaquant allemand prendra fin le 30 juin prochain et les négociations pour une prolongation sont arrivées à un point de non-retour. Il n'y a quasiment plus aucune chance que ce dernier poursuive l'aventure dans le club pour lequel il joue depuis 2020. Conscients de l'opportunité qui se présente, de nombreuses écuries européennes veulent le convaincre de signer, bien qu'il soit particulièrement gourmand concernant ses émoluments désirés. Parmi les clubs intéressés, on retrouve notamment l'Olympique de Marseille. Les Phocéens tentent crânement leur chance, à l'heure où ses représentants sont arrivés sur le sol phocéen.

L'OM veut s'offrir Leroy Sané

L'OM tente un coup diabolique avec Bennacer https://t.co/ohYFz74lGz — Foot01.com (@Foot01_com) June 9, 2025

Désireux de recruter des joueurs talentueux et dotés d'une grosse expérience au très haut niveau, les dirigeants de l'OM sont entrés dans la course pour tenter de convaincre Leroy Sané de venir à Marseille. Sur X, le compte Actudesolympie1 va même jusqu'à affirmer que les représentants de la star allemande sont arrivés à Marseille pour discuter avec Medhi Benatia. Une visite qui pourrait simplement être de courtoisie car pour l'heure, c'est bien le Fenerbahçe qui tient la barque dans le dossier. Le club turc a fait la meilleure proposition financière alors que l'OM doit attendre un geste de la part du joueur pour qu'il accepte de baisser ses exigences.

Malgré tout, la présence des agents de Leroy Sané à Marseille est une information à prendre avec des pincettes. S'ils sont bel et bien dans la cité phocéenne, cela peut aussi être pour négocier un éventuel transfert de Marcin Bulka, lequel possède les mêmes représentants.