OM : Les 12 noms pour remplacer Zambo-Anguissa au mercato

Dans : OM, Mercato.

Avec le départ de Frank Zambo-Anguissa, l’Olympique de Marseille vient d’effectuer une très belle vente. Mais sur le plan sportif, on ne peut pas dire que Rudi Garcia ait sauté de joie.

L’entraineur phocéen a bien souligné qu’il perdait tout de même une solution de taille dans l’entrejeu, notamment un joueur physique qui pouvait être complémentaire de plusieurs profils plus techniques dans son effectif. Pour le remplacer, l’OM se doit de recruter, sous peine de s’affaiblir dans ce secteur de jeu à l’aube d’une saison qui s’annonce encore longue. Ce dimanche, Le Phocéen fait le point sur les joueurs qui pourraient combler ce manque, avec des pistes avérées, et des suggestions plus osées, même si cela concerne surtout des joueurs qui connaissent déjà la Ligue 1.

Du côté des joueurs pistés ou qui entrent bien dans le cadre du recrutement, on retrouve le joueur d’Everton Morgan Schneiderlin, murmuré à l’OM depuis longtemps, mais aussi le Nantais Valentin Rongier, l’un des milieux prometteurs de Ligue 1. L’Egyptien d’Arsenal Mohamed Elneny est également annoncé comme un joueur qui a tapé dans l’œil d’Andoni Zubizarreta. Un retour de Mario Lemina, qui souhaite quitter Southampton, pourrait aussi avoir de l’allure, tout comme le recrutement d’un autre français d’Angletere, Etienne Capoue de Watford. Toujours chez les habitués du championnat de France, on retrouve le Brésilien de Lille Thiago Mendes, qui n’a pas réussi à s’exprimer chez les Dogues et était annoncé proche de l’OM il y a six mois, mais aussi Wylan Cyprien, freiné par une blessure mais qui reste un milieu complet et de très bon niveau. Dans un rôle plus défensif, le Montpelliérain Ellyes Skhiri pourrait remplir ce rôle.

Enfin, Le Phocéen propose aussi d’aller chercher des ex de Ligue 1 qui apporteraient toute leur expérience, comme l’ancien lyonnais Maxime Gonalons (Roma), l’ancien stéphanois Josuha Guilavogui (Wolfsburg), l’ex-marseillais Stéphane Mbia, sans club, ou William Vainqueur, qui a laissé une très bonne impression au Vélodrome lors de son passage il y a deux ans. Un éventail de possibilités qui démontre en tout cas une chose, peu importe celui qui sera choisi et recruté, les supporters provençaux veulent clairement voir un joueur débarquer pour renforcer leur équipe au milieu. Rudi Garcia aussi.