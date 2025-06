OM ‍: Leroy Sané contacté, Benatia frappe fort

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Désireux de frapper fort pour renforcer son équipe dans l’optique de la Ligue des Champions, l’OM continue de s’intéresser à Leroy Sané.

En fin de contrat avec le Bayern Munich le 30 juin prochain, Leroy Sané n’a toujours pas prolongé en faveur du club bavarois. Une situation qui attise logiquement les convoitises, notamment en Turquie, où Fenerbahçe rêve de frapper un très grand coup. Mais l’équipe de José Mourinho n’est pas la seule à courtiser le gaucher de 29 ans. L’Olympique de Marseille est également sur les rangs. Une tendance confirmée par le site Team Football, qui révèle que le club phocéen rêve toujours d’inverser la situation et de s’offrir contre toute attente la star du Bayern Munich.

Benatia a contacté le clan Sané

Arsenal et Liverpool suivent eux aussi tout cela de près, mais les cadors de Premier League ont des doutes sur Leroy Sané, ce qui laisse une vraie chance à l’OM de rafler la mise. Le média affirme que Medhi Benatia ne cache plus ses ambitions sur le marché des transferts. Ainsi, après avoir fait venir Greenwood, Rabiot ou encore Hojbjerg l’été dernier, le directeur sportif olympien rêve à présent de l’ailier de la sélection allemande. Team Football explique que Medhi Benatia a tissé des liens directes avec le Bayern et avec Souleymane Sané, père et agent du joueur, afin de vanter le projet de l’OM et évaluer les conditions d’une potentielle signature.

D’un point de vue purement sportif, Leroy Sané coche toutes les cases pour coller à la philosophie de Roberto De Zerbi qui veut, à l’instar de Mason Greenwood, des ailiers rapides et très forts dans le dribble en un contre un. Mais avec les exigences salariales colossales du joueur, qui réclame 17 millions d’euros par an pour prolonger au Bayern Munich, l’OM devra se montrer « créatif financièrement » s’il veut espérer faire venir Leroy Sané. « L’OM mise sur la Ligue des champions, le projet De Zerbi et le Vélodrome pour séduire Sané, mais il reste à savoir si Marseille pourra répondre aux attentes financières XXL du joueur » conclut le média, en tout cas convaincu que Leroy Sané est bel et bien la cible n°1 de l’Olympique de Marseille dans le secteur offensif lors de ce mercato estival. La preuve s’il en fallait une de plus que Medhi Benatia souhaite faire venir du très lourd en Provence cet été.