OM : Lecomte est bien sur le marché, mais pas pour Marseille

Dans : OM, MHSC, Mercato.

A la recherche du successeur de Steve Mandanda, l’Olympique de Marseille s’intéresse à Benjamin Lecomte (28 ans).

Depuis plusieurs mois, le nom du gardien de Montpellier revient avec insistance autour du club phocéen. Cela tombe bien, l’ancien Lorientais n’est pas indifférent lorsqu’il évoque ces rumeurs. Reste à savoir si le MHSC lui accordera un bon de sortie cet été. Dans les colonnes du Midi Libre, Laurent Nicollin a ouvert la porte à son portier, mais pour une formation plus huppée que l’OM.

« Pour l’instant il n’y a aucune offre. On va attendre de savoir si on est européen ou non, a répondu le président héraultais. Mais vu la saison qu’on fait, et qu’on veut progresser et grandir, j’aimerais qu’il fasse encore au moins une saison avec nous, on a ce deal moral. S’il y a le Real Madrid, le Bayern Munich ou Manchester City, je me verrais mal refuser un tel club pour Benjamin car c’est un super mec qui mérite peut-être d’évoluer dans un plus grand club que Montpellier. »

Lecomte « à 110 % montpelliérain »

« Mais ici, il est bien, il le dit toujours, j’en suis heureux et fier. Si on veut avoir une équipe compétitive la saison prochaine, ce serait bien que Benji soit montpelliérain dans sa tête, a réclamé le dirigeant. Mais dans la mesure où c’est un gamin intelligent et qu’il souhaite faire le mieux pour lui et qu’il est bien, il n’a pas de raison d’aller voir ailleurs. Après, s’il a une grosse opportunité, on se mettra autour d’une table. Mais il est à 110 % montpelliérain et il le sera certainement la saison prochaine. » En Espagne, Lecomte est annoncé dans le viseur du FC Séville et du Barça pour un poste de numéro 2.