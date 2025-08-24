OM ‍: Le vestiaire sème la zizanie sur le cas Rabiot

Dans : OM.

Roberto De Zerbi a surpris tout le monde en évoquant le possible retour d’Adrien Rabiot à l’OM, à l’issue du match contre le Paris FC. Une idée à laquelle le vestiaire olympien est très favorable.

Le feuilleton Adrien Rabiot est loin d’être terminé. D’abord mis à l’écart puis carrément placé sur la liste des transferts en début de semaine par ses dirigeants, le milieu de terrain de l’Olympique de Marseille pourrait finalement… être réintégré. C’est en tout cas le souhait publiquement affiché par Roberto De Zerbi en conférence de presse après la victoire contre le Paris FC (5-2). « Je suis prêt à tout si je peux aider à résoudre le problème Rabiot. Ce n'est pas pour le joueur, mais pour l'homme qu'il est. C'est important pour le bien de tous. La volonté de se réconcilier doit venir de tout le monde » a notamment lancé le coach italien, qui souhaite convaincre ses dirigeants de réintégrer Adrien Rabiot.

Roberto De Zerbi n’est pas le seul à pousser pour ce scénario. A en croire les informations de Téléfoot, les joueurs marseillais sont eux aussi très favorables à un retour dans le groupe de l’ancien joueur du PSG et de la Juventus Turin. Selon le journaliste Saber Desfarges, Adrien Rabiot est très apprécié dans le vestiaire et la majorité des joueurs aimeraient le voir revenir. Le vice-champion du monde n’a par ailleurs « pas tourné la page » de l’OM selon TF1, qui explique que Rabiot se voit toujours poursuivre l’aventure à Marseille, où il est sous contrat jusqu’en 2026, malgré les déclarations de sa mère cette semaine.

La pression est donc de plus en plus forte sur Pablo Longoria et sur son directeur du football Medhi Benatia. Les deux hommes vont devoir trancher ce dossier brûlant dans les heures à venir alors que désormais, tout le monde semble favorable à une réintégration : Roberto De Zerbi, les joueurs de l’OM et Adrien Rabiot lui-même. Sans oublier les supporters, dont l’immense majorité ne cracherait pas sur le retour d’un joueur d’un tel calibre. D’autant que le remplacer par un milieu de terrain de qualité équivalente en seulement une semaine relève de la mission quasiment impossible.