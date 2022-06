OM : Le verdict est tombé pour ce flop de Longoria

Dans : OM.

Par Guillaume Conte

Luis Henrique est poussé vers la sortie cet été à l'OM. Le joueur brésilien n'a convaincu personne, et Pablo Longoria avoue sa défaite dans ce dossier.

Scout dans l’âme, Pablo Longoria ne laisse rien au hasard en ce qui concerne le recrutement. S’il est félicité à l’OM pour son appétit vorace de travail, sa présence de tous les instants et son activité incessante pour renforcer l’équipe, le président marseillais a forcément fait quelques erreurs. Le doute n’est plus permis concernant Luis Henrique, qui avait coûté 8 millions d’euros en 2020, et est désormais poussé vers la sortie. Pendant longtemps, Pablo Longoria a cru en son attaquant brésilien, qu’il voyait capable de s’imposer en pointe, mais qui a toujours été mis sur un côté. Sans succès, en dehors de quelques éclats, et la tendance n’est pas bonne. Jorge Sampaoli ne l’a même pas inscrit dans la liste des joueurs amenés à disputer la Coupe d’Europe en janvier, et le Brésilien a compris que son avenir n’était plus à l’OM.

Pas de retour au Brésil pour Luis Henrique

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Luís Henrique⚡️ (@luis_ht01)

Pourtant, La Provence l’explique ce jeudi, il est très attaché à Marseille, et se plait dans la région. Mais au moment de revenir au Brésil en cette fin de saison, il sait que son avenir n’est plus en Provence. Pablo Longoria l’a également compris, et tout le monde se prépare à se dire au revoir. Reste à savoir sous quelle forme, sachant qu’un prêt est possible en cas d’absence d’offre de transfert satisfaisante. Il sera difficile de faire une belle vente, surtout que la piste menant à la Lazio Rome, parfois évoquée, est totalement inconnue aux yeux de l’agent de Luis Henrique. Seule chose certaine, le joueur marseillais n’a aucune envie de retrouver le championnat brésilien, lui qui est persuadé que la suite de sa carrière sera en Europe. A 20 ans, il est persuadé qu’une autre chance va s’ouvrir à lui, mais sauf revirement de situation, ce ne sera donc pas à l’OM.