OM ‍: Le Vélodrome en vente, McCourt doit lâcher 1 milliard

Invité de La Chaîne L’Equipe, le maire de Marseille Benoit Payan a fait part de son envie de vendre le Vélodrome à l’OM, à condition bien sûr que Frank McCourt soit intéressé par une opération valorisée à 1 milliard d’euros.

A l’heure où le Paris Saint-Germain rêve de pouvoir acheter le Parc des Princes à la ville de Paris, la récente annonce du maire de la ville de Marseille risque de rendre très jalouse la direction du club parisien. Invité de L’Equipe de Greg sur la Chaîne L’Equipe, Benoit Payan a évoqué la situation de l’Orange Vélodrome, loin d’être rentable pour la ville de Marseille malgré le loyer annuel payé par l’OM. Allant droit au but comme le veut la devise de sa ville, le maire de Marseille a lancé un message fort à l’égard de Frank McCourt, annonçant clairement que le Vélodrome était à vendre et qu’il serait à lui s'il s'alignait sur le prix réclamé. Une condition de taille toutefois pour que l’opération aboutisse : signer un chèque colossal à hauteur d’un milliard d’euros.

Une somme que le propriétaire de l’OM n’a sans doute pas l’intention de lâcher aussi facilement même si d’un point de vue économique, il serait très intéressant pour Frank McCourt de devenir le propriétaire de l’Orange Vélodrome. « Ce n’est pas rentable, c’est un stade qui coûte très cher, il coûte énormément d’argent, il ne faut pas se raconter d’histoire. Je ne vais pas revenir là-dessus, je ne suis pas là pour faire de la politique ou pour critiquer mes prédécesseurs mais ce n’est pas la meilleure affaire du siècle. Comment ça peut se résoudre ? Ca peut se résoudre si un jour on a un club, l’OM, qui décide de l’acheter et qui a l’argent pour l’acheter. Mais il faut énormément d’argent pour acheter ce stade, c’est un sacré pari pour l’avenir » a d'abord lancé le maire de Marseille avant de conclure.

Le maire de Marseille ouvre la porte à une vente

« On sait que les grandes équipes européennes sont propriétaires de leur stade. Je ne vais pas le vendre à n’importe qui. Si un fonds de pension veut l’acheter, je ne suis pas vendeur, ça ne marche pas comme ça. Ce que je veux, c’est un actionnaire sérieux à l’OM qui me dirait ‘j’achète’. Si demain, McCourt dit ‘on achète’ et que ça appartient au club, tout ça est envisageable. C’est une opération complexe car il y a le stade et tout ce qui est autour. C’est une opération qui se valorise à peu près à 1 milliard d’euros » a lancé Benoit Payan, ouvrant donc plus que jamais la porte à une vente de l’Orange Vélodrome. Un discours que Nasser Al-Khelaïfi aurait sans doute aimé entendre de la part d’Anne Hidalgo, ce qui n’a jamais été le cas. Reste maintenant à voir si du côté de la direction marseillaise, on sautera sur cette occasion en or d’acquérir le stade dans lequel évolue l’OM depuis le début de son histoire, ou si cette opération est trop onéreuse financièrement pour Frank McCourt.