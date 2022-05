OM : Le Vélodrome bat un record, c’est l’effet Sampaoli

Dans : OM.

Par Eric Bethsy

A l’occasion de la 38e journée de Ligue 1, l’Olympique de Marseille va recevoir Strasbourg dans un Vélodrome à guichets fermés. De quoi augmenter l’affluence moyenne qui fait partie des plus élevées dans l’histoire du club phocéen.

Pour un rendez-vous aussi important, les supporters de l’Olympique de Marseille ont forcément répondu présent. Pas moins de 65 000 spectateurs sont en effet attendus au Vélodrome ce samedi soir pour le match décisif contre Strasbourg. Celui qui déterminera si le club phocéen disputera la Ligue des Champions la saison prochaine. Les hommes de Jorge Sampaoli, dans un stade à guichets fermés, pourront donc compter sur un énorme soutien, comme depuis le début de l’exercice.

La preuve, le nombre de fans annoncés pour cette 38e journée de Ligue 1 va encore faire augmenter l’affluence moyenne de la saison au Vélodrome, désormais estimée à 57 000 spectateurs ! Il s’agit tout simplement d’une des moyennes les plus hautes dans l’histoire de l’Olympique de Marseille. Bien sûr, la statistique ne tient pas compte du match disputé à huis clos total contre Troyes (1-0) le 28 novembre, ni de la rencontre face à Lille (1-1) le 16 janvier avec une jauge réduite à 5 000 personnes. Sans ces limites imposées, la moyenne de la saison aurait peut-être été encore plus impressionnante. Et ce peu importe le niveau des Olympiens au Vélodrome.

L'OM a pourtant déçu à domicile

Rappelons en effet que l’Olympique de Marseille a souvent déçu dans son stade. L’actuel troisième de Ligue 1 n’est que la neuvième équipe du championnat la plus performante à domicile, avant le début de la dernière journée. Les Marseillais ont concédé cinq matchs nuls et autant de défaites chez eux, soit un total de 25 points perdus avant ce samedi. Apparemment, cela n’a jamais refroidi les supporters, tous accros à l’équipe menée par Jorge Sampaoli.