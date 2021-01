OM : Le transfert de Milik annulé, l'Italie s'en mêle

Dans : OM.

Le dossier Arkadiusz Milik semblait avoir bien avancé du côté de l'Olympique de Marseille, mais un concurrent prestigieux semble avoir totalement changé la donne pour ce transfert.

Le mercato de l’OM semble devoir se conjuguer en italien, puisque Pablo Longoria a une piste défensive, Lol Litoria, à la Fiorentina, un possible point de chute pour Kevin Strootman au Genoa et un renfort offensif à Naples, Arkadiusz Milik. Cependant, concernant le dossier de l’attaquant polonais du Napoli, où Marseille semblait tenir la pole position, les choses se sont subitement rafraîchies ces derniers jours si l’on en croit les révélations du Corriere dello Sport. Ce samedi, le média sportif italien explique que le clan Milik aurait été contacté par la Juventus afin de se renseigner concernant les conditions d’un transfert l’été prochain du joueur napolitain, lequel est entré dans les six derniers mois de son contrat avec le club de Campanie. Ce n’est pas la première fois que la Vieille Dame s’intéresse à Arkadiusz Milik, mais forcément son statut de joueur libre en juin prochain constitue un bel atout.

Milik a prévenu la Juventus, il veut un transfert en janvier

Seul souci, l’attaquant polonais ne veut pas rester six mois de plus au placard, et en accord avec Naples un transfert dès ce mois de janvier 2021 est privilégié. Pour cela, Aurelio de Laurentiis se montre très gourmand, car fidèle à ses habitudes le président napolitain refuse de renforcer un adversaire en championnat d’Italie à moindre prix. Résultat, il réclame 18ME pour céder Arkadiusz Milik à la Juventus, ce qui a fait bondir Andrea Agnelli, qui a l’impression que son homologue veut le rouler dans ce dossier. Cependant, le club turinois est disposé à négocier une indemnité de transfert pour Milik, et a des moyens financiers qui sont supérieurs à ceux de l’Olympique de Marseille dans ce dossier.