OM : Le Torino réalise une énorme affaire grâce à Marseille

Dans : OM.

Par Adrien Barbet

Prêté par l'OM au Torino cette saison, Nemanja Radonjic est en train de mettre l'Italie à ses pieds. Le Serbe est déjà considéré comme l'une des meilleures affaires du mercato en Serie A.

Prêté successivement au Hertha Berlin, au Benfica Lisbonne et puis au FC Torino, Radonjic semble enfin avoir trouvé de la stabilité dans un club. L'ancien joueur de l'Étoile rouge de Belgrade était arrivé à l'OM en 2018 dans la peau de l'un des meilleurs espoirs de la Serbie. Finalement, le natif de Nis n'a jamais réussi à s'imposer en Ligue 1. Le joueur de 26 ans a été prêté un an au Torino avec une option d'achat fixée entre 2 et 3 millions d'euros. L'OM veut définitivement se débarrasser de son ailier et ça tombe bien puisque le club de Turin est satisfait des performances de Nemanja Radonjic. Auteur de deux buts et 1 passe décisive en sept rencontres disputées en championnat, le numéro 49 des grenats contribue au bon début de saison de la formation d'Ivan Juric.

Radonjic, l'affaire de l'année pour le Torino ?

Selon les informations de la Gazzetta dello Sport, la valeur marchande de Nemanja Radonjic a doublé depuis qu'il a posé ses valises en Italie. L'international Serbe (35 sélections) vaut désormais 8 millions d'euros. Le futur joueur du Torino a déjà oublié l'OM et s'éclate en Serie A. S'il continue sur sa bonne lancée, Radonjic pourrait voir sa valeur exploser. Comme lors de l'été 2018 où Marseille a dépensé 16 millions d'euros, bonus compris, pour s'offrir ses services. Le Torino qui pourrait revendre Radonjic cet été se frotte déjà les mains concernant cette affaire qui pourrait être l'une des plus fructueuses pour le club 7 fois champion d'Italie. Présent dans le groupe G de la Coupe du monde avec la Suisse, le Cameroun, mais surtout le Brésil, la Serbie espère pouvoir compter sur la bonne forme de Radonjic pour sortir de la phase de poules.