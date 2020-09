OM : Le tirage de la C1, Mandanda n'est pas serein

Dans : OM.

Suite à un début de saison mitigé en Ligue 1, l’Olympique de Marseille se prépare à retrouver la Ligue des Champions avec une certaine appréhension.

Sept ans après, le public marseillais va regoûter aux joies de la C1 au Stade Vélodrome, si la crise sanitaire du Covid-19 le permet bien entendu. Mais compte tenu de la forme du moment, l’OM n’ayant pris que deux points sur neuf ces trois dernières journées, et sachant qu’André Villas-Boas dispose d’un groupe assez court, ce retour de la C1 à Marseille pourrait bien se transformer en fardeau… Surtout si le club phocéen venait à se retrouver dans le Chapeau 4 en vue du tirage au sort de la phase de groupes, prévu le 1er octobre prochain à Nyon. En attendant d’en savoir plus sur sa place et sa poule, Steve Mandanda affiche un visage inquiet en vue de la C1.

« J’attends le tirage au sort de la Ligue des Champions avec impatience. Car ça fait longtemps qu’on attend ça. Maintenant, on se doute bien qu’on va avoir un groupe très très solide avec de grosses équipes. Après, c’est la Champions League, c’est comme ça. On va enchaîner les matchs, on le sait. À nous d’être prêts pour bien aborder toutes ces rencontres, car ça ne va pas être simple… Il y aura beaucoup de matchs et les adversaires seront de qualité », a lancé, sur Le Figaro, le capitaine de l’OM, qui sait que son club ne veut absolument pas revivre son zéro pointé de 2013… Mais si Marseille tombe dans un groupe avec le Bayern Munich, le FC Barcelone et l’Inter Milan, l’objectif sera de ne pas concéder six défaites. C’est souvent le triste sort des clubs français en dehors du PSG face aux gros en Coupes d’Europe...