OM : McCourt envoie un message fort à Marseille

A Marseille, Frank McCourt a pris la parole devant la situation exceptionnelle que traverse la France mais aussi l’OM face à la pandémie de Coronavirus.



Tous les pays sont désormais touchés et en France, les mesures de confinement jouent bien évidemment sur la vie de chacun. A l’OM comme ailleurs, on s’adapte et cela risque de faire des dégâts quand la crise sanitaire sera suivie. Néanmoins, Frank McCourt a tenu à envoyer un message en français à ses salariés, comme l’a dévoilé l’AFP. Le propriétaire américain a tenu à apporter son soutien aux membres de l’OM, mettant avant tout la santé et les gestes nécessaires en avant, avant de louer le comportement de chacun au club face à cette crise sans précédent.

« Je vais prendre quelques minutes pour être sûr que vous et vos familles vous portez bien. Nous traversons cette période difficile ensemble, et nous voyons les gouvernements s'organiser de mieux en mieux. Des entreprises comme la nôtre prennent des mesures pour limiter la pandémie, et j’insiste sur l'importance pour chacun d'entre vous d'appliquer les gestes barrières. Je salue les efforts des salariés de l’OM pour continuer d'avancer, une forte culture d'entreprise est importante, la nôtre est particulièrement solide. Vous pouvez compter sur moi », a notamment écrit Frank McCourt, qui sait que l’OM tourne au ralenti depuis quelques jours, et que les joueurs sont confinés chez eux sans pouvoir s’entrainer, tandis que les salariés du club sont au chômage technique.