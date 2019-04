OM : Le soldat de Rudi Garcia scelle son avenir au mercato !

Dans : OM, Mercato, Ligue 1.

Buteur contre Guingamp samedi, Lucas Ocampos a assurément été l’un des meilleurs Marseillais sur la pelouse du Roudourou.

Plein d’énergie, l’Argentin fait de plus en plus l’unanimité dans la cité phocéenne. D’autant que ces dernières semaines, il s’est montré décisif à de nombreuses reprises, délivrant notamment quatre passes décisives à Mario Balotelli depuis la venue de l’Italien en janvier dernier. Autant dire que du coté de Marseille, on va rapidement s’activer pour prolonger l’ancien Monégasque, en fin de contrat dans un an. Cela tombe bien : le guerrier de Rudi Garcia n’attend que ça. Interrogé par Le Phocéen, il a confirmé son envie de prolonger au plus vite sur la Canebière.

« Moi, j’ai encore un contrat jusqu’en juin 2020 avec l’OM donc je pense à terminer de la meilleure façon possible la saison. Je veux faire les meilleures choses pour moi et pour l’équipe sur le terrain. Après, on discutera avec les dirigeants, il y aura des négociations mais il n’y a aucun problème avec les dirigeants. C’est certain que l’on trouvera un accord. L’OM pour moi, c’est un très grand club. Je suis disponible pour prolonger tout de suite. Mais après, il y a des négociations à mener. J’ai toujours le même salaire qu’à l’époque oui, mais pour moi ce n’est pas une question d’argent. Moi, j’adore le club et je veux continuer ma carrière ici » a confié Lucas Ocampos, qui donne clairement la priorité à l’OM pour son avenir. Jacques-Henri Eyraud appréciera ce discours.