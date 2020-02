OM : Le retour de Thauvin encore un peu repoussé ?

Dans : OM.

Le retour de Florian Thauvin est très attendu par l'Olympique de Marseille. Mais tout le monde est d'accord pour dire qu'il n'y a pas urgence absolue et que le joueur doit totalement récupérer.

De retour cette semaine à l'entraînement, avec un plaisir non dissimulé tant son absence depuis l'été 2019 le chagrine tout autant que ses coéquipiers de l'OM, Florian Thauvin pourrait faire son retour le week-end prochain contre Amiens. Même si le champion du monde ne peut pas prétendre à une place de titulaire, Florian Thauvin doit logiquement pouvoir disputer quelques minutes face à l'ASC. Mais, dans les couloirs des Costières, on se faisait un peu prudent, l'Olympique de Marseille ayant suffisamment de marge au classement pour ne pas imposer un retour trop précoce à Florian Thauvin.

Même s'il se réjouit de voir l'international revenir, Valère Germain sait qu'il ne faut pas précipiter le mouvement. « Florian a très hâte de revenir j'imagine. Il a fait un peu de toro et d'échauffement avec nous mercredi. On a hâte qu'il revienne. Je pense que lui aussi parce que six mois sans jouer au football, ce doit être très long. On espère qu'il va vite revenir. Maintenant, il ne faut peut-être pas griller les étapes. Cela fait six mois sans jouer, il ne sera peut-être pas prêt à jouer 90 minutes d'entrée. Mais il va revenir petit à petit, le staff va bien le gérer et ce sera une force supplémentaire pour nous », a confié l'attaquant de l'Olympique de Marseille. Il est vrai que la trêve internationale se rapproche, et comme Florian Thauvin ne peut pas encore prétendre à une place chez les Bleus, cette pause pourrait lui laisser encore plus de temps afin d'être physiquement à 100%. A André Villas-Boas de trancher.