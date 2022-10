OM : Le PSG arrive, Guendouzi ne rigole plus

Dans : OM.

Par Adrien Barbet

À quelques jours du classique entre l'OM et le PSG au Parc des Princes, Matteo Guendouzi a envoyé un message aux joueurs parisiens. La rencontre s'annonce passionnante.

Si l'OM a subi sa première défaite de la saison en Ligue 1 face à Ajaccio lors de la 10e journée du championnat, le club phocéen a retrouvé des couleurs sur la scène européenne. Marseille reste sur deux succès de suite contre le Sporting Lisbonne en Ligue des Champions et se replace idéalement dans son groupe avec une deuxième place derrière Tottenham. Les Marseillais sont donc en ballotage favorable pour une qualification en huitièmes de finale de C1, ce qui n'est plus arrivé depuis la saison 2011/2012. Forcément, les joueurs d'Igor Tudor engrangent de la confiance et se sentent prêts à relever n'importe quel défi. Et ça tombe bien puisque l'OM se déplace au Parc des Princes dimanche 16 octobre pour le choc de la 11e journée de Ligue 1 face au PSG.

Guendouzi est confiant pour le classique

Ce classique aura le goût d'un réel choc du football français au vu de la dynamique des deux formations. Le leader du championnat accueille le troisième. Si Paris est logiquement présenté comme le favori de la rencontre, l'OM sait qu'il n'est pas impossible de faire tomber les Parisiens. Même au Parc des Princes. Les joueurs marseillais avaient réalisé cet exploit le 13 septembre 2020 en s'imposant sur les terres parisiennes. Igor Tudor s'inspirera probablement de ce match pour rééditer un exploit similaire. En zone mixte, juste après la victoire de l'OM face au Sporting en C1, Matteo Guendouzi a donné son ressenti sur cette rencontre en évoquant les chances marseillaises. « Dimanche, ce sera un match très important pour nous, pour les supporters, on est confiants, conscients de nos qualités, on va tout faire pour gagner, tout en y allant avec humilité. Cela va être dur, mais ce sera un super match. J'espère que ça se passera bien pour nous » a confié le milieu de terrain français qui sera l'un des hommes forts de l'OM pour ce choc face au PSG.